Oggi 30 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 30 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Favorite le nuove conoscenze, ma cerca di seguire anche un po’ la ragione e non solo il cuore. Sul lavoro, devi prendere una decisione e non puoi fare errori soprattutto oggi perché c’è qualcosa che non va come vorresti!

Toro: Bene la sfera sentimentale, l’amore chiude in bellezza il mese. Sul lavoro, cerca di fare delle scelte migliori, di ragionare bene prima di agire!

Gemelli: Mercurio e Venere sono dalla tua parte e ora inizia una fase di recupero: insomma, puoi riacquistare fiducia nell’amore. Sul lavoro, cerca di stare attento: hai bisogno di una valorizzazione e forse non è così difficile ottenerla!

Cancro: Buone notizie per l’amore: la Luna è dalla tua parte e ci sono novità in arrivo, grandi scelte da fare a fine luglio. Sul lavoro, il periodo è interessante: cerca però di riequilibrare le spese!

Leone: In amore devi cercare di mettere da parte l’orgoglio, che spesso ti ha causato dei problemi nei sentimenti. Sul lavoro, basta cedere alle provocazioni: cerca di non chiuderti in te stesso e di fare nuovi incontri!

Vergine: Mercurio e Venere sono dissonanti, quindi l’amore deve fare i conti con dei problemi e lo spirito critico non ti abbandona. Sul lavoro, sei un po’ confuso: nuove opportunità all’orizzonte, soprattutto dal prossimo 5 luglio!

Bilancia: In amore c’è un po’ di perplessità, ma Venere è dalla tua parte e quindi forse è meglio chiarire qualcosa del passato. Sul lavoro, cerca di non dimenticare che hai tante cose da fare e da progettare: forse devi ritrovare un po’ di serenità!

Scorpione: La Luna è dalla tua parte, così come il Sole: bene l’amore, ma devi fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, occhio alle tensioni con soci e collaboratori: presto ogni dubbio si scioglierà!

Sagittario: Tensioni in amore per alcune coppie, ma tutto presto si risolverà. Sul lavoro, il momento è importante e in arrivo ci sono delle bellissime notizie: forza, non mollare proprio ora!

Capricorno: La sfera sentimentale è un ambigua, forse stai cercando proprio tu degli scontri e stai aizzando le polemiche. Sul lavoro, la Luna è in opposizione: occhio, quindi ai fastidi!

Acquario: Buone notizie per l’amore perché Venere, Mercurio e Saturno sono dalla tua parte: cerca quindi di pensare al futuro, a qualcosa di costruttivo. Sul lavoro, stanno per arrivare delle proposte e tu hai voglia di cambiamenti!

Pesci: Bene i nuovi incontri, ma cerca di valutare tutto con attenzione. Forse sei un po’ preso da questioni economiche. Sul lavoro, è arrivato il momento del riscatto: mettiti in gioco e metti a tacere le voci ‘false’ che hanno messo in giro su di te!

Almanacco

Il 30 giugno è il 181° giorno del calendario gregoriano. Mancano 184 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Primi Martiri della Chiesa romana

Nati 30 giugno

Sei nato oggi? Le tue caratteristiche fondamentali sono la laboriosità, un profondo senso morale e del dovere e spiccate capacità organizzative. Grazie a tutto questo difficilmente ti perderai dietro ai sogni e costruirai il tuo successo giorno dopo giorno. Sarai soddisfatto nel lavoro e sereno in amore.

Accadde Oggi

La notte dei lunghi coltelli, pubblicato il primo Harry Potter

1849. Muore Luciano Manara , patriota e figura chiave del Risorgimento italiano. Nato a Milano nel 1825, eroe delle Cinque giornate di Milano, Manara capeggia il vittorioso assalto a Porta Tosa, che pone fine all’accerchiamento della città messo in atto dal generale Radetzky.

Muore , patriota e figura chiave del Risorgimento italiano. Nato a Milano nel 1825, eroe delle Cinque giornate di Milano, Manara capeggia il vittorioso assalto a Porta Tosa, che pone fine all’accerchiamento della città messo in atto dal generale Radetzky. 1934. In Germania scatta l’eliminazione degli oppositori politici di Hitler, all’interno del Partito Nazionalsocialista, e dei vertici delle cosiddette Squadre d’Assalto. Vengono uccise più di 200 persone. L’eccidio passa alla storia come “la notte dei lunghi coltelli” .

In Germania scatta l’eliminazione degli oppositori politici di Hitler, all’interno del Partito Nazionalsocialista, e dei vertici delle cosiddette Squadre d’Assalto. Vengono uccise più di 200 persone. L’eccidio passa alla storia come . 1937 – La Banca di Francia abbandona il sistema aureo

1960 - A Genova , un lungo corteo sfila per manifestare contro la convocazione del quinto congresso nazionale del Movimento Sociale italiano. Leader politici, sindacalisti, ex comandanti partigiani e rappresentanti della città riaffermano, in questo modo, l’adesione di Genova ai valori della Resistenza.

A , un lungo corteo sfila per manifestare contro la convocazione del quinto congresso nazionale del Movimento Sociale italiano. Leader politici, sindacalisti, ex comandanti partigiani e rappresentanti della città riaffermano, in questo modo, l’adesione di Genova ai valori della Resistenza. 1960 – Il Congo diventa indipendente dal Belgio

1963 - Nell’attentato mafioso noto come strage di Ciaculli perdono la vita 7 uomini delle forze dell’ordine;

1971 - L’equipaggio della navicella Soyuz 11 muore a causa di una fuga d’aria causata da una valvola difettosa;

2005 – Madrid: il parlamento spagnolo approva la legge che consente alle coppie omosessuali di sposarsi e di adottare bambini

1997 – Pubblicato il primo capitolo di Harry Potter: Un adolescente occhialuto con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte che scopre di avere poteri magici. È il protagonista di Harry Potter e la pietra filosofale, il fortunato maghetto creato dalla penna della scrittrice inglese Joanne K. Rowling.