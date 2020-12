Lunedì 7 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del giorno 7 dicembre. Accadde Oggi… Il 7 dicembre è il 341º giorno del calendario gregoriano (il 342º negli anni bisestili). Mancano 24 giorni alla fine dell’anno

Santi del giorno: Sant’Ambrogio (Vescovo e Dottore della Chiesa) è il protettore delle api, degli apicoltori e di coloro che lavorano la cera

Etimologia: Ambrogio, deriva dal greco “ambròsios”, “immortale”. Non a caso, con questo termine si indicava la bevanda degli dei dell’Olimpo, l’ambrosia, assurta a simbolo di quanto più delizioso ed inebriante esista. Si diffuse in Italia dal V secolo, grazie al culto di Sant’Ambrogio, vescovo di Milano.

Accadde oggi

43 a.C. – Marco Tullio Cicerone viene decapitato per ordine di Marco Antonio

1732 – Apertura della Royal Opera House al Covent Garden di Londra

1851 – Viene brevettato il frigorifero

1895 – Campagna d’Africa Orientale: all’Amba Alagi 2500 uomini, in gran parte ascari, al comando del maggiore italiano Pietro Toselli vengono annientati da 30 000 abissini.

1941 – Seconda guerra mondiale: il Giappone sferra un attacco alla base navale americana di Pearl Harbor. L’episodio segna l’ingresso ufficiale degli USA nel conflitto

1972 – Viene lanciata l’Apollo 17, l’ultima delle missioni sulla Luna del Programma Apollo

1982 – Negli USA viene eseguita la prima condanna a morte tramite iniezione letale

1988 – In Armenia un terremoto di magnitudo 6,9 della Scala Richter uccide quasi 25.000 persone, oltre a provocare 15.000 feriti e 400.000 senzatetto.

2009 – Si apre a Copenaghen il summit mondiale contro i cambiamenti climatici a cui partecipano 15000 delegati in rappresentanza di 196 nazioni.

1941 – Il Giappone attacca la base di Pearl Harbor : L’aria di festa di una tranquilla domenica mattina nella base aeronavale americana di Pearl Harbor, nelle isole Hawaii, viene bruscamente interrotta dal rombo di oltre 300 caccia giapponesi.

Nati

Sei nato oggi? Sei generoso, idealista, a volte perfino troppo fiducioso ed ingenuo. Nel lavoro devi imparare ad essere meno dispersivo e a reagire con più forza di fronte alle difficoltà. Ti si addice una professione legata all’infanzia e all’insegnamento. La tua vita amorosa è molto varia. Avrai molti rapporti, ma il più importante sarà con una persona che abita in una città lontana.

1598 – Gian Lorenzo Bernini : Il massimo genio del barocco in scultura, celebre per l’impeccabile naturalismo delle forme corporee e la profonda espressività dei volti dei suoi gruppi marmorei. Nato a Napoli.

1863 – Pietro Mascagni: Tra i maggiori compositori del periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento, è considerato il caposcuola del verismo musicale, cui venne accostato anche Giacomo Puccini. Nato a Livorno.

1944 – Mino Reitano: Con la sua semplicità e simpatia ha rappresentato l’anima genuina della canzone italiana nazionalpopolare, di cui è stato tra i principali ambasciatori nel mondo.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di lunedì 7 dicembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Potrebbero esserci tante piccole cose a rallentarti (capita spesso di lunedì), a rendere meno interessante ogni cosa, a farti perdere la voglia e l’entusiasmo di guardare avanti, di giocare con il destino. Prova a non essere troppo pessimista o sensibile, a non dire di no a tutto per colpa di qualcosa.

Toro

Oggi il trigono della Luna (in perfetto aspetto al tuo solito Urano immobile) potrebbe improvvisamente ricordarti che cosa ti stai perdendo per colpa di energie e di situazioni immobili, che non cambiano o che non ti consentono di cambiare. Solo non fidarti dei consigli o delle idee di qualcuno.

Gemelli

Tieni sotto controllo i pensieri, le emozioni e soprattutto le reazioni. Fallo perché davvero oggi il rischio sarà quello di esagerare un po’, di non capire il senso dei limiti, di voler gestire ogni cosa ma finendo con lo sbagliare. Accetta che ci siano realtà che non cambieranno a breve, che non si modificano.

Cancro

Attenzione alle parole, ai discorsi che oggi potresti fare a qualcuno, alle cose che dirai e a come le dirai (dettagli importantissimi). Perché davvero la Luna e le stelle del lunedì sembrano essere poco attente, sembrano cioè voler dire senza fare attenzione. Evita di complicare tutto per una parola di troppo.

Leone

Sole e Mercurio, in questo periodo, ti convincono a fare ogni cosa con un certo entusiasmo, quasi divertendoti, con tanta passione. Ma oggi dovresti avere meno fretta di agire, dovresti mettere da parte la premura degli obiettivi e considerare meglio i percorsi, le tappe che ti porteranno dove vuoi.

Vergine

La Luna oggi sarà proprio nel tuo segno, a dialogare con Urano e a litigare con Mercurio. Per questo il tuo lunedì potrebbe fare spesso spazio a quelle emozioni che sono insofferenti, che non accettano persone o realtà, che si ribellano volentieri a tutto ciò che avrai accanto, che ti parlerà.

Bilancia

Attenzione a non farti muovere dalla paura, dalla sensazione di non poter controllare certe situazioni o realtà. Perché oggi qualcosa non ti convincerà, non finirà di piacerti, per questo le tue reazioni potrebbero essere poco logiche, mai del tutto comprensibili per chi avrai vicino. Usa la testa.

Scorpione

L’amore per i sogni – soprattutto di lunedì – può rivelarsi velocemente un errore, qualcosa che non ti dà buoni consigli. La Luna accenderà dentro di te la voglia di guardare avanti, ma rischi di non prestare la giusta attenzione al presente, alle cose che accadono intorno a te. Torna alla realtà, please.

Sagittario

Mercurio è nel tuo segno, ma si tratta di una presenza non facile, di una logica che non senti come tua. Per questo, quando oggi il pianeta si scontrerà con una Luna che ha fretta di cambiare, ecco che i tuoi pensieri e le azioni potrebbero diventare eccessivi, frettolosi. Rallenta per non sbagliare.

Capricorno

Sarà per te un giorno ideale se devi accettare o mettere a fuoco i ritardi del destino, se desideri fare pace con tutte quelle cose che non rispettano i tuoi tempi, che non si comportano come vorresti. La Luna ti darà infatti la possibilità di imparare a aspettare, a non avere troppa fretta con il lunedì.

Acquario

Forse ti stai preoccupando per qualcosa che non ti appartiene, che non ti riguarda personalmente. Forse non ti è troppo chiaro come qualcuno voglia cambiare o gestire una situazione, magari perché hai paura di qualcosa, di un finale che non ti piace. Prova a fidarti di più degli altri.

Pesci

Strano il rapporto che oggi qualcuno avrà con il presente, con le cose e le decisioni del lunedì. Perché una persona avrà voglia di cambiare ma rischiando di distruggere, di esagerare un po’ con le intenzioni. Per questo dovrai essere un esempio, dovrai insomma ricordare le misure e le logiche del tutto.