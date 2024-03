Dove trovare le migliori colombe e focacce artigianali trevigiane

Nel Veneto a Pasqua è tradizione portare in tavola un pane dolce: focaccia, 'fugasa', veneziana. Un po' alla volta si è aggiunta l'abitudine della colomba.

Le migliori colombe e focacce a Treviso

E' simbolo di pace e salvezza è la regina del pranzo pasquale, il regalo perfetto, e diventa ottima per la colazione.

Ardizzoni: Una gemma nascosta di Treviso, questa pasticceria storica è celebre per i suoi dolci pasquali tradizionali, inclusa la torta Zonclada, un piacere unico per il palato.

Nascimben: Qui, l'arte della pasticceria si esprime attraverso colombe e focacce lievitate naturalmente, arricchite da varietà sorprendenti e ingredienti di qualità.

Tiffany: Famosa per le veneziane e le colombe, eccelle anche nella creazione di uova di Pasqua artigianali, vere delizie in cioccolato.

Max: A Sant'Angelo, questa pasticceria è rinomata per la sua colomba e 'fugassa', dolci che si distinguono per lievitazione e cottura impeccabili.

Panificio Bordin: Specializzato in prodotti da forno lievitati, il Panificio Bordin incanta a Pasqua con focacce e colombe irresistibili.

Pasticceria Blanche: Situata a Castello di Godego, questa pasticceria è un paradiso per i celiaci, offrendo delizie pasquali senza glutine senza compromettere il gusto.

Operà: A Castelfranco Veneto, Operà trasforma le colombe in capolavori gourmet, con proposte creative come la Colomba al radicchio e al cioccolato con pere.

Baghi's: Conosciuta per l'eccellenza nella pasticceria, Baghi's a Castello di Godego offre una colomba classica di alta qualità, lievitata lentamente e arricchita con arancio candito fatto in casa.

Fraccaro Spumadoro: Da Castelfranco, Fraccaro offre una gamma di colombe dall'aspetto tradizionale ma con gusti innovativi, inclusi bollicine trevigiane e limoncello.

La storia dei dolci pasquali

Focaccia veneta o veneziana. La creazione di questi dolci sembra risalga ad fornaio trevigiano, perché probabilmente una delle marche più famose di focaccia è un prodotto nella Marca . Tuttavia sembra che la sua origine sia veneziana, ci sono documenti addirittura del XV secolo che parlano di un dolce molto simile a questo preparato per Pasqua, e per i matrimoni, nella repubblica Serenissima, un pan dolce lievitato e ricoperto di zucchero, che a volte veniva arricchito con spezie e uvetta, condimenti tipici della cucina veneziana di risulta dai traffici con l'Oriente.

La focaccia è simile alla colomba solo per il fatto che è un grande lievitato e perché viene gestita con i due impasti, quello serale e quello mattutino, proprio come la sorella maggiore. Differisce invece perché non sempre è preparata con lievito madre, anzi spesso è fatta con il lievito di birra. Ha circa il 30% di burro sulla farina, mentre la colomba ha il 60%, dunque è più leggera e, soprattutto, il suo impasto è tendenzialmente più secco e non lascia né al tatto né al gusto quella sensazione di umido che caratterizza invece la colomba.

La Colomba ha origini lombarde, è stata inventa a Milano dalla Motta. E come il panettone è un prodotto di autentica ingegneria pasticcera. Per via degli ingredienti opulenti sembrerebbe impossibile farla lievitare a dovere. Invece no. I migliori artigiani sanno come creare alveoli ariosi anche in un impasto ricco di burro, uova, canditi.

Come riconoscere una buona colomba