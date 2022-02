Oggi è il Nutella day, la festa dedicata alla crema spalmabile più famosa e amata

Il 5 febbraio è la giornata dedicata a tutti i golosi, il World Nutella Day. L'idea è venuta nel 2007 a Sara Rosso, blogger americana e fan di Nutella. Amava a tal punto la Nutella da pensare che meritasse una giornata di festa, un'idea che agli estimatori della crema spalmabile è piaciuta molto.

Sara ha scelto il 5 febbraio e, dal blog ai social, i fan hanno iniziato a celebrare Nutella ogni anno condividendo immagini, idee, ispirazioni e ricette: è così cil World Nutella Day ha varcato i confini, attraversato oceani ed è arrivato fino ad Alba, sede della Ferrero. Nel 2015 la stessa azienda ha deciso di sponsorizzare il World Nutella Day, rendendola così una “festa ufficiale”.

Come festeggiare al meglio questa giornata

Il modo migliore per celebrare il World Nutella Day? Ti bastano la tua crema preferita, un’attività divertente e le persone che ami.

Ci sono molti modi per rendere omaggio alla Nutella.

Fare colazione a letto con la Nutella

Fare una fotografia particolare con la Nutella

Creare oggetti e opere d'arte ispirati alla Nutella

Creare qualche particolare accostamento gastronomico usando la Nutella

Regalare la Nutella alle persone che ami

Far assaggiare la Nutella a qualcuno per la prima volta

Fare un party-Nutella

Scrivere una canzone o una poesia sulla Nutella

Raccontare la prima volta che hai assaggiato la Nutella.

Però, siamo sinceri. La Nutella è meravigliosa da mangiare soprattutto immergendo il cucchiaino nel barattolo.

Ciambella alle noci con Nutella

Supersoffice e superdeliziosa: la Ciambella alle noci con Nutella è un dolce perfetto per i veri golosi.

Ingredienti

3 uova a temperatura ambiente

160 gr di zucchero

250 gr di mascarpone

80 ml di olio di semi

140 gr di gherigli di noci

120 gr di farina

1 cucchiaino di estratto vaniglia

1 cucchiaio di Rum (facoltativo)

una bustina di lievito per dolci

Nutella q.b.

Preparazione

Partite tritando molto finemente i gherigli di noce (rendeteli quasi una farina).

In una ciotola capiente, montate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, aggiungete il mascarpone, la vaniglia, il Rum e mescolate ancora. Unite anche l'olio a filo, continuando a mescolare con le fruste elettriche alla velocità minima.

Aggiungete la farina setacciata con il lievito e poi, infine, le noci tritate a farina. Mescolate tutto fino a ottenere un composto omogeneo.

Versate l'impasto in uno stampo a ciambella oliato e infarinato e poi, a cucchiaiate, aggiungete la Nutella sulla superficie (se siete golosi, abbondate pure).

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 35 minuti. Prima di sfornare, verificate sempre la cottura infilando uno stecchino nel dolce, che dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare completamente e poi trasferite la vostra ciambella alle noci con Nutella su un vassoio e gustatela!