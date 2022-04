Grill & live con i Southern Division Tribute Lynyrd Skynyrd

Li abbiamo accolti VENERDI 16 OTTOBRE 2020 e ritorneranno VENERDI 8 APRILE 2022 , dopo un anno e mezzo, i SOUTHERN DIVISION con il loro repertorio di musica tributo ai Lynyrd Skynyrd Vi aspettiamo per cena /o dopo cena nelle ampie sale della antica, ma nuova, Osteria Zanatta! E' necessario prenotare il tavolo per tempo, i posti sono limitati per la cena ed è necessaria la prenotazione anche dei posti a sedere per chi assiste al live dalle 21:30. Per cena si potranno scegliere tra antipasti stagionali, carne alla griglia, contorni e dolci fatti in casa ma sarà possibile anche stuzzicare durante il concerto snack e affettati gustando una birra artigianale e o un calice di vino sempre al tavolo Per informazioni e prenotazioni consigliato chiamare 0422778048 www.anticaosteriazanatta.com

CHI SONO I SOUTHERN DIVISION? Fondati a Treviso nel 2013. I Southern Division celebrano i Lynyrd Skynyrd con concerti basati sul repertorio del loro periodo classico e ispirati al clamoroso doppio live One More from the Road. Il Southern Rock fonde country, blues e rock'n'roll e i Lynyrd Skynyrd ne sono stati gli interpreti piu’ popolari e probabilmente i migliori. I Southern Division sono Beppe e Tano alle chitarre, Sonia al basso, Mauro alla batteria, Tappo alla voce. Ecco il programma: - Grigliata al tavolo dalle 19:30 - Live dalle 21:30 * ingresso libero al live ma con tavolo su prenotazione * cena su prenotazione entro giovedi 7 aprile è consigliato chiamare e prenotare anche con più anticipo tel 0422778048 Alla Antica Osteria Zanatta trovate carne alla griglia ma anche verdure, formaggi, affettati, antipasti di tradizione e dolci fatti in casa Birre artigianali e d'abbazia, vini doc e tanto altro ______________________________________________

I VENERDI GRILL & LIVE all'Antica Osteria Zanatta Venerdi 8 aprile _ Southern Division_ Lynyrd skynyrd tribute Venerdi 20 maggio _ Relic Blues Band_ Venerdi 24 giugno _ Stay on Eye_ rock band Venerdi 22 luglio_ White wild Worms_ pure 70's rock sound Venerdi 5 agosto_ Air4_rock pop band Cena dalle 20:00 , live dalle 21:30 ingresso libero Tavoli su prenotazione, consigliato riservarli entro il giovedi allo 0422778048 (anche whatsapp). Le serate in estate si terranno in giardino, in caso di mal tempo in veranda e sale interne

Antica Osteria Zanatta dal 1937 locale rinnovato a dicembre 2019 via borgo 64 Varago di Maserada sul Piave