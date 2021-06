Un tour enogastronomico per scoprire la Jesolo delle eccellenze: aperte le iscrizioni

Una gita non solo al mare, ma anche per gustare i sapori della cucina e visitare i produttori

Il progetto In Viaggio - Percorsi alla riscoperta del territorio vuole rilanciare il turismo in Veneto, promuovere l’eccellenza della manifattura e dell’enogastronomia verso residenti e turisti over 50, favorendo il flusso turistico anche durante la settimana.

I cinque itinerari guidati previsti permetteranno ai visitatori di entrare in aziende grandi e piccole, per apprendere i passaggi di alcune delle più importanti lavorazioni per il tessuto economico locale, ammirando la maestria degli artigiani, i retaggi della tradizione e le più innovative soluzioni implementate nei diversi processi produttivi.

Giovedì 24 giugno 2021 si inizia con la visita a Jesolo: un viaggio sulle onde dei sapori dell'enogastronomia locale. Il litorale veneziano non è solo mare, stabilimenti balneari e hotel: grazie al sostegno del Comune di Jesolo, la visita permetterà di scoprire le imprese che lavorano nelle terre della bonifica, messe sapientemente a frutto da aziende come la "Biodinamica San Michele", i cui ortaggi, frutti e prodotti caseari sono presenti in tutti i principali punti vendita italiani dedicati al biologico. Il tour prevedrà quindi la degustazione dei prestigiosi vini della famiglia Sutto, le cui origini risalgono agli anni Trenta, per poi approfondire la storia di Jesolo, dall'antichità alla Grande Guerra. Completerà la visita il pranzo con cicchetti veneziani presso l'Enoteca "La Corte dei Baroni", posta nel centro della movida jesolana del Lido, punto di riferimento per il turismo veneto di tutte le età e provenienze.

Punto di ritrovo e partenza con bus organizzato alle ore 8:30 da Portogruaro e ore 9:00 da San Donà di Piave, con termine dell’esperienza per le ore 16:00. Costo tutto incluso di euro 30,00 a persona. È possibile avere maggiori informazioni e prenotare il proprio posto, entro il 22 giugno alle ore 12:00, sul sito web www.tvo.srl o telefonando allo 0421 248248.

Ecco le successive tappe previste per quest’anno nel progetto In Viaggio: Luglio - Selva di Cadore, itinerario sulle Dolomiti bellunesi alla scoperta della lavorazione dei formaggi di malga.

Settembre - Venezia, la città nascosta tra i segreti di Cannaregio e le lavorazioni di vetro e mosaico.

Ottobre - Valdobbiadene, tour dei vini sulle colline Patrimonio UNESCO. Novembre - Oderzo, visita alla città romana tra birra e salumi artigianali.

“Come Associazione” commenta il Vicepresidente di Confapi Venezia con delega al turismo Roberto Dal Cin, “cerchiamo di darci da fare concretamente al fine di incentivare imprese e cittadini a riscoprire il nostro territorio, sostenendo l’economia locale. Le aziende e i partner coinvolti sono pronti a fare la propria parte, con responsabilità, fiducia e voglia di ripartire, consapevoli che solo insieme potremo tenerci alle spalle questi mesi di crisi”.

L'iniziativa è dell’Associazione di categoria Confapi Venezia e Treviso con la collaborazione dell’azienda di promozione turistica TVO srl.