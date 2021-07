Al via il concorso a premi di Ats: "H2Online" Partecipa, vinci... sconta la tua bolletta"

Il concorso, promosso da Ats, durerà fino al 15 dicembre: condizione indispensabile per aderire a “H2Online. Partecipa, vinci… sconta la tua bolletta” è essere iscritti sia a Sportello Online che al servizio Bolletta Web di Ats. Nel caso si usufruisca già di entrambi i servizi digitali di Ats, basterà collegarsi all’area personale del SOL, inserendo le proprie credenziali e cliccando sull’icona del concorso.

Se si è iscritti solo a Bolletta Web, occorrerà attivare anche il servizio Sportello Online entro il 15 dicembre 2021. In caso contrario, ossia di utenti iscritti a Sportello Online ma non a Bolletta Web, è necessario attivare quest’ultimo servizio entro il 30 novembre. Tale scadenza vale anche per coloro che non sono iscritti a nessuno dei due servizi.

Accedendo all’estrazione finale, i partecipanti potranno vincere uno sconto sul prezzo delle bollette emesse da Ats, a partire dalla prima bolletta utile e fino a esaurimento dell’importo corrispondente allo sconto.

I premi sono costituiti da un totale di 52 sconti sul prezzo delle bollette, per un valore di 250 euro ciascuno.

“Invitiamo i nostri utenti a partecipare al concorso e a usufruire dei servizi digitali a disposizione che sono di facile utilizzo, comodi, sicuri e consentono di effettuare molte pratiche direttamente da casa con conseguente risparmio di tempo, riduzione degli spostamenti e, quindi, beneficio per l’ambiente”, dice l’amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian.

Il beneficio ambientale non consiste solo nella diminuzione di Co2 dovuta alla minore circolazione di mezzi, ma anche in un ridotto impiego di carta.

E’ stato calcolato, inoltre, che se tutti gli utenti di Ats si iscrivessero alla Bolletta Web, vi sarebbe un risparmio aziendale di circa 550 mila euro annui in stampa, imbustamento e spese di spedizione della bolletta, somma che l’azienda potrebbe avere a disposizione per incentivare ulteriormente gli investimenti infrastrutturali per il miglioramento del servizio idrico integrato, con ricadute positive su tutta la collettività.





