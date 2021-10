Ats: al via la prenotazione online degli appuntamenti agli sportelli di Treviso, Montebelluna e Riese Pio X

Ora è possibile usufruire di tanti servizi online pensati per far risparmiare tempo prezioso agli utenti

Obiettivo: limitare code e possibili assembramenti agli sportelli con indubbio risparmio di tempo per gli utenti e attenzione alle normative anti-contagio.

Da oggi infatti, dall’home page del sito web di Ats, sarà possibile prenotare online gli appuntamenti agli sportelli di Treviso (Via Lancieri di Novara, 23), Montebelluna (via Schiavonesca Priula, 86) e Riese Pio X (Via Callalta 14/B).

Il servizio è disponibile sul sito web Ats, nella sezione “Accesso Rapido”, cliccando s ull’icona “Prenotazione Appuntamenti”. La procedura è semplice e intuitiva e si può eseguire comodamente da computer o smartphone ovunque ci si trovi: basterà selezionare una delle tre sedi a disposizione, spuntare successivamente la richiesta di pratica che si intende effettuare agli sportelli (esempi: informazioni bollette/consumi, informazioni tecniche, nuovo contratto/allaccio), indicare data e ora desiderate e inserire i propri dati di contatto. Al termine comparirà la schermata di conferma dell’appuntamento che sarà accompagnata anche da una mail che verrà recapitata all’indirizzo personale indicato. Sarà possibile, inoltre, modificare data e ora della prenotazione o cancellarla per procedere poi con la riprogrammazione secondo le proprie necessità.





“La digitalizzazione di questo servizio consentirà all’utente di risparmiare tempo prezioso – spiega l’amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian – Ci teniamo a sottolineare che sarà comunque possibile presentarsi agli sportelli anche senza prenotazione online, questo per facilitare chi non ha dimestichezza con gli strumenti informatici”.

Treviso, Montebelluna e Riese Pio X sono i tre sportelli principali dell’azienda e sono accessibili al pubblico ai seguenti orari:

- Treviso: da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 13:00, mercoledì anche dalle 14:30 alle 18.

- Montebelluna: da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 13, lunedì e mercoledì anche dalle 14:30 alle 18.

- Riese Pio X: da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13, mercoledì dalle 14:30 alle 18.

A queste sedi si aggiungono lo sportello di Pederobba (Piazza Gildo e Dina Guarnier, 8), aperto il lunedì dalle 15 alle 18, e lo sportello digitale di Villorba, accessibile da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 13, il lunedì e il mercoledì dalle 14:30 alle 18.

Rimangono momentaneamente chiusi fino a nuovi aggiornamenti quelli di Castelfranco Veneto, Pieve del Grappa e Pieve di Soligo.