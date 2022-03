Economia circolare a Treviso: «Da 5 anni non aumentiamo le tariffe»

I vantaggi per la bolletta e per il territorio. La salvaguardia ambientale. Il Bio-metano. L'importanza del riciclo in Provincia di Treviso.

Un modello per un nuovo sistema economico e ambientale. È l'economia circolare, tanto cara ai trevigiani quando si parla di riciclo ma anche di risparmio in bolletta. Lo sa bene Savno Servizi, azienda di Servizi Ambientali del Veneto Nord Orientale.

Fondata nel 2002 per svolgere le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, Savno opera nei 44 comuni della provincia di Treviso: un vasto territorio che si estende dalla montagna alla bassa pianura, passando per la collina. La mission di Savno Srl consiste nel progettare, organizzare e gestire i fondamentali servizi pubblici d’igiene urbana in collaborazione con le amministrazioni comunali. Lo scopo principale è promuovere e sensibilizzare i cittadini ad una corretta condotta ambientale finalizzata alla salvaguardia del territorio.

«Gestiamo ben 120mila tonnellate di rifiuti all'anno – ha spiegato il presidente Giacomo De Luca –, ma solo una piccolissima parte di questi, circa 7mila tonnellate, finiscono nella discarica. Il nostro è un chiaro esempio di economia circolare, che per un'azienda come la nostra significa riciclare il più possibile e diminuire notevolmente i consumi». Con i suoi 38 centri ecologici sparsi sul territorio provinciale, Savno offre numerosi servizi, tra i quali figurano la raccolta porta a porta dei rifiuti, lo spazzamento, «e da tre anni anche la pulizia dei tombini: un'attività che si rivela utile anche a ridurre i danni causati dalle alluvioni» conclude De Luca.

Dotata di sistemi e tecnologie all’avanguardia che rispettano le normative vigenti, l'azienda pone particolare attenzione alla salvaguardia ambientale, alla tutela della salute e alla sicurezza di lavoratori e cittadini. Le campagne ambientali promosse da Savno, infatti, puntano a far produrre meno rifiuti, differenziare correttamente i materiali, raccogliere in modo capillare le diverse tipologie merceologiche e utilizzare il metano derivante dalla lavorazione dei rifiuti per l’alimentazione dei mezzi operativi.

