Riparte il campionato dell'A2 : ecco il calendario del Ponzano Basket

Il Settore agonistico della Fip ha annunciato in sinergia con la LegaBasket Femminile il calendario del prossimo campionato di serie A2 femminile che vedrà la Schiavon Ponzano ai nastri di partenza per la terza volta. Il cammino che attende le biancoverdi di Nicolas Zanco è tutt’altro che semplice con il debutto interno contro Moncalieri il 3 ottobre, e poi due sfide importanti per gli obiettivi di classifica trevigiani contro Udine e Mantova. In tutto saranno 26 le gare del campionato di serie A2, che concluderà la propria regular season il 10 aprile con il derbissimo contro le LupeBasket San Martino.

«Diciamo che il calendario mi ha accontentato visto che volevo proprio Moncalieri per iniziare, anche se avrei preferito in trasferta – scherza coach Nicolas Zanco – Ci attende una partenza tosta contro una squadra costruita per i vertici della classifica e subito dopo due scontri diretti che potrebbero darci un segnale su quello che vorremmo essere in questa stagione. La parte centrale sarà complicata perché affronteremo tutte squadre d’alta classifica, mentre nella parte conclusiva avremo invece diverse sfide più alla nostra portata. Sono soddisfatto del calendario perché ci dà il tempo di poter lavorare sulla crescita e l’amalgama di questo nuovo gruppo, per farci trovare pronte quando giocheremo le sfide che di fatto saranno decisive per i nostri obiettivi, quindi verso novembre e dicembre. Anche se confido di portare via qualche risultato importante anche prima ovviamente».

Per prepararsi al debutto in campionato Ponzano, che nei prossimi giorni si sottoporrà ai controlli sanitari previsti dal nuovo protocollo (tamponi rapidi e test sierologico), ha stilato un programma di amichevoli:

16 settembre: Junior Basket San Marco

19 settembre: Libertas School Udine

23 settembre: Fanola San Martino

26-27 settembre: Torneo di Bolzano con Basket Club Bolzano e Sanga Milano