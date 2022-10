Avbelj pronto al Rally Città di Bassano per il sigillo sull'Irc

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Rally Città di Bassano è alle porte ed in casa Xmotors Team la tensione si fa palpabile, in virtù di un ultimo appuntamento con l'International Rally Cup che potrebbe consacrare Boštjan Avbelj quale vincitore di una delle serie più amate in Italia. Il pilota sloveno capeggia attualmente l'assoluta con oltre cinquanta punti di vantaggio sul primo dei diretti inseguitori, l'ex tricolore Rossetti, ma il coefficiente maggiorato del round conclusivo, salito a quota 1,5, potrebbe riservare ancora qualche rocambolesco colpo di scena. Reduce da un più che positivo debutto a Como, la scorsa settimana, il portacolori del sodalizio trevigiano, nella rinnovata sinergia con La Superba, ritroverà la Skoda Fabia Rally 2 Evo di MS Munaretto, sempre affiancato da Damijan Andrejka, con la quale chiudere la partita. Autentico mattatore della passata edizione Avbelj potrà anche permettersi di guardare gli altri. “Ci siamo preparati per portare a casa il titolo” – racconta Avbelj – “e faremo il possibile per guidare come facciamo di solito. Il Bassano è un rally complicato quindi confidiamo che anche la fortuna possa essere dalla nostra parte. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in noi ed in questo progetto. Speriamo di chiudere in bellezza una stagione molto positiva nell'IRC.”

La collaborazione nata tra la scuderia di Maser e quella di Campodarsego si concretizzerà anche nella partecipazione di altri due equipaggi, in gara con le eterne Peugeot 106 Rallye. Una gruppo A, seguita dal team Autosport 23, sarà nelle mani di Vanni Frigato, in coppia con Omar Busatto, alla sua prima apparizione in un'annata che volge ormai alle battute finali. “Non ho mai corso al Bassano” – racconta Frigato – “ed è da tanto tempo che volevo farlo. La classifica non sarà una nostra priorità perchè, essendo fermi da quasi un anno, dovremo soltanto pensare a divertirci. L'ultima gara è stata il Prealpi Master Show mentre sulla 106 e dallo Scorzè dello scorso anno che non ci salgo. Il nostro obiettivo è quello di arrivare al termine, cercando di migliorarci durante le varie speciali. Grazie a tutti i nostri partners.”

Esordio bassanese e stagionale anche per il terzo portacolori che si presenterà sulla pedana di partenza, i prossimi 28 e 29 Ottobre, ovvero Nicola Roncen, a bordo di una Peugeot 106 Rallye in versione gruppo N che sarà condivisa, per l'occasione, con Nadia Rastelli. Una sosta ancora più lunga per lui, oltre due anni, fermo da uno sfortunato Bellunese. “Sarà tutto nuovo per me” – racconta Roncen – “perchè, oltre ad arrivare da un lungo periodo di sosta, mi troverò una nuova navigatrice al mio fianco, correrò una gara che non ho mai visto prima e sarò al via con la 106 di Baron. Mi piacerebbe riuscire a portare a casa un buon risultato ma non sarà semplice. Il percorso è molto tosto e le prove speciali sono complicate. Prima di tutto dobbiamo pensare a divertirci, cercando di ritrovare il giusto feeling con tutto il pacchetto. Grazie a tutti i partners ed a tutti quelli che mi permettono di correre qui a Bassano.”