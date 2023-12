Treviso torna a vincere in casa dopo due mesi: il derby è suo

Dopo quasi due mesi il Martina Treviso torna a trionfare tra le mura amiche e lo fa vincendo 67-58 contro il fanalino di coda Wave Thermal Abano Terme.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Partenza a razzo delle padrone di casa con il parziale di 10-0 ispirato principalmente dalle giocate di Pobozy (16 punti e 7 rimbalzi), ma le ospiti non si fanno intimorire e rispondono con un controparziale di 0-7 a cura di Destro, Degiovanni (21 punti e 5 assist) e Callegari; successivamente, Treviso riprende in mano la partita e firma un altro parziale di 11-1 che chiude il primo quarto.

Nonostante gli sforzi di Bremaud (18 punti e 5 rimbalzi), le trevigiane spingono sull'acceleratore con Egwoh, Moretti e Pobozy doppiando le avversarie; la tripla di Destro sembra una dichiarazione d'intenti di Abano Terme, ma è D'angelo (12 punti, 6 rimbalzi e 6 assist) ad avere l'ultima parola con la bomba del 41-22 al termine del secondo quarto.

Al ritorno dalla pausa lunga, Da Pozzo (11 punti) e Degiovanni duellano a distanza, Bremaud arriva in soccorso della compagna e la Wave Thermal registra un parziale fondamentale di 0-13 che riapre la partita; tuttavia Treviso corre ai ripari e nei successivi 5' mette nelle mani di Pobozy, Da Pozzo e Perini (10 punti e 6 assist) le responsabilità per siglare un controparziale di 11-2 che ristabilisce le gerarchie alla mezz'ora di gioco.

In apertura di ultimo quarto, D'angelo porta la sua squadra sul +18 in modo da poter controllare per tutti i dieci minuti finali; i tentativi di Degiovanni – con la partecipazione di Callegari e Destro – sono lodevoli e aiutano Abano Terme a ritornare sul -9, ma il tempo rimasto sul cronometro è troppo poco per sperare nella rimonta, così il risultato di 67-58 rimane invariato fino alla sirena.

Il tabellino

Martina Treviso - Wave Thermal Abano Terme 67 - 58 (21-8, 41-22, 56-40, 67-58)



MARTINA TREVISO: Zagni, Vespignani NE, Amabiglia, Perini* 10 (5/11, 0/2), Lazzari NE, Moretti* 5 (1/2, 1/1), D'Angelo C.* 12 (3/11, 2/4), Gini 6 (0/1, 2/4), Pobozy* 16 (7/12 da 2), Da Pozzo* 11 (4/4 da 2), Egwoh 7 (3/4 da 2) Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 23/45 - Tiri da 3: 5/16 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 39 10+29 (Pobozy 7) - Assist: 18 (Perini 6) - Palle Recuperate: 11 (D'Angelo C. 4) - Palle Perse: 13 (Perini 3) - Cinque Falli: Pobozy

WAVE THERMAL ABANO TERME: Degiovanni* 21 (6/9, 3/11), Kalach NE, Siviero NE, Biasiolo NE, Coccato 2 (1/5 da 2), Colombo 2 (1/1, 0/3), Dell'Olio S.* 1 (0/2 da 2), Callegari* 6 (2/7, 0/1), Biondi NE, Rossi NE, Destro* 8 (1/1, 2/3), Bremaud* 18 (1/4, 5/8) Allenatore: Franceschi D.

Tiri da 2: 12/29 - Tiri da 3: 10/26 - Tiri Liberi: 4/10 - Rimbalzi: 30 6+24 (Callegari 7) - Assist: 13 (Degiovanni 5) - Palle Recuperate: 7 (Degiovanni 2) - Palle Perse: 16 (Degiovanni 4)

Arbitri: Cieri A., Di Mauro A.