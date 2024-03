Bata Janjic ennesimo titolo nazionale per giornalisti tennisti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Bata Janjic, maestro del Tennis Club Mogliano, giornalista "free lance" e membro della Squadra nazionale giornalisti, ha vinto due titoli nazionali al Campionato italiano per i media (edizione invernale) che si è svolto nella splendida cornice dello storico "Golf e Tennis Rapallo" in Liguria. Bata, unico rappresentante del tennis giornalistico della Marca, si è confermato Campione Italiano stavolta nella categoria over 70 dove milita da quest'anno. Giocando la partita da tutti vista come più bella del torneo, Bata si è aggiudicato il titolo battendo Mauro Porcù (La Repubblica) in due combattuti set: 7/6 6/4. Giocando doppio misto in coppia con Benedetta Cosmi( Mediaset), Bata ha vinto 9/7 (causa pioggia finale si è giocato in un solo set lungo). Prossimo appuntamento saranno gli Assoluti in Giugno a Diamante (Calabria). TORNEI IN CORSO Fino al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2.000€ di montepremi. Sono 96 i giocatori coordinati da Nadia Schiavon. Le gare di Martedì vedono impegnati i giocatori di 3^ categoria, con inizio alle ore 18.00. Svelato anche il main draw dove spicca il favorito Marco Speronello e all’altra estremità c’è Alessandro Ragazzi. Tenteranno di insidiarli Nicola Ghedin e Lorenzo Favero. Fino al 31 Marzo a Vedelago c’è l’Alpe Adria con 114 players. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI: A Castelfranco il 23 e 24 Marzo Rodeo di 3^ categoria femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3. A Mogliano 23 e 24 Rodeo di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3 dirige Angelo Kraul. A Motta di Livenza 23 e 24 Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3. Dirige Maurizio Epifano.