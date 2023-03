Già oltre 1000 biglietti venduti per Benetton rugby-Connacht

Continuano le vendite dei biglietti per la partita di Challenge Cup fra Benetton Rugby e Connacht Rugby. Si giocherà sabato 1 aprile alle ore 16:00 allo Stadio Monigo di Treviso, la casa della franchigia trevigiana. I tifosi biancoverdi stanno rispondendo ottimamente ai primi giorni di prevendita. Sono già stati strappati oltre 1000 biglietti in questa prima fase, segnale di come gli appassionati dei Leoni vogliano vivere un pomeriggio di grande rugby.

E tu non prendere impegni per quel giorno! I Leoni avranno bisogno di un Monigo pieno di tifosi, pronti a trascinare Lamaro e compagni in un appuntamento storico: è l’ottavo di finale di Challenge Cup contro gli irlandesi di Connacht. Per la prima volta a Treviso andrà in scena una sfida di questa portata, che mette in palio un posto tra le migliori otto squadre della coppa europea.

Sabato 1 aprile 2023, stadio Monigo ore 16:00 – Benetton Rugby vs Connacht Rugby – Ottavo di finale di Challenge Cup. Il Benetton Rugby per la gara di Challenge Cup propone la PROMO FAMILY, di seguito tutti i dettagli!

ONLINE: Su TicketOne.it

BIGLIETTERIA GHIRADA Palazzina bianca piano terra – via Nascimben 1/b, Treviso da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle ore 18:30

STADIO MONIGO: sabato 1 aprile dalle ore 13.00 – Apertura cancelli alle 13:00

Per informazioni biglietteria@benettonrugby.it.