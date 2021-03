Benetton Rugby, la formazione dei Leoni per la trasferta ad Edimburgo

Perciò l’head coach biancoverde per domani ha imposto una formazione per 14 quindicesimi uguale a quella della scorsa gara contro Connacht

Partirà domenica mattina alla volta della Scozia il Benetton Rugby che nel pomeriggio (kick-off ore 16.15 italiane) disputerà il Round 14 di Guinness PRO14 2020/2021, vale a dire la gara esterna contro Edinburgh Rugby. Duvenage e compagni proveranno ad ottenere il primo successo in campionato contro la formazione allenata da Richard Cockerill. Per la settima partita in trasferta della competizione, i Leoni si scontreranno al BT Murrayfield di Edimburgo contro gli scozzesi che in dodici gare hanno raccolto quattro vittorie e otto k.o. e arrivano dalle due sconfitte contro Munster e Scarlets. I ragazzi della capitale della Scozia sono quinti nella Conference B con 20 gettoni, mentre i biancoverdi sono sesti nello stesso girone con 6 punti in graduatoria. Nella storia del campionato celtico il Benetton Rugby ha sconfitto Edimburgo 8 volte su 19 precedenti, con 11 vittorie a favore degli scozzesi. Il match di domani sarà diretto dal fischietto scozzese Sam Grove-White e dai suoi assistenti connazionali Ben Blain e Ian Kenny. Al TMO Hollie Davidson.

Kieran Crowley e il suo staff hanno basato il XV del match contro Edimburgo consapevoli dei 14 Leoni impegnati con l’Italia per il Sei Nazioni 2021, (Riccardo Favretto e Tommaso Allan sono comunque stati rilasciati dall’Italrugby e sono a disposizione di Crowley) oltre ad altri giocatori infortunati. Perciò l’head coach biancoverde per domani ha imposto una formazione per 14 quindicesimi uguale a quella della scorsa gara contro Connacht. Il triangolo allargato è formato da Jayden Hayward come estremo, mentre le ali saranno a destra Angelo Esposito e a sinistra Leonardo Sarto. Al centro ci sono Joaquin Riera e Luca Morisi. La mediana vedrà all’apertura Tommaso Allan e le chiavi della mischia sono gestite da capitan Dewaldt Duvenage.

Il pacchetto di mischia è innalzato in prima linea dai piloni argentini Thomas Gallo e Ivan Nemer, a tallonare ci sarà Corniel Els. In seconda linea sempre il duo sudafricano costituito da Irné Herbst e Eli Snyman. Il pack si ultima nuovamente con la giovane terza linea formata dai flanker Davide Ruggeri e Manuel Zuliani. Chiude il reparto degli avanti il numero 8 Riccardo Favretto.

Benetton Rugby:

15 Jayden Hayward (116),

14 Angelo Esposito (96),

13 Joaquin Riera (12),

12 Luca Morisi (82),

11 Leonardo Sarto (15),

10 Tommaso Allan (61),

9 Dewaldt Duvenage (c) (47),

8 Riccardo Favretto (9),

7 Manuel Zuliani (9),

6 Davide Ruggeri (3),

5 Eli Snyman (22),

4 Irné Herbst (55),

3 Ivan Nemer (7),

2 Corniel Els (3),

1 Thomas Gallo (7).

A disposizione: 16 Giacomo Nicotera (1), 17 Tomas Baravalle (50), 18 Tiziano Pasquali (81), 19 Matteo Canali (3), 20 Giovanni Pettinelli (44), 21 Alberto Sgarbi (245), 22 Luca Petrozzi (14), 23 Ratuva Tavuyara (39).

*Tra parentesi le presenze in Benetton Rugby

Head Coach: Kieran Crowley.

Indisponibili: Derrick Appiah, Marco Barbini, Callum Braley (Nazionale), Ignacio Brex (Nazionale), Niccolò Cannone (Nazionale), Matteo Drudi, Hame Faiva, Simone Ferrari, Paolo Garbisi (Nazionale), Toa Halafihi, Monty Ioane (Nazionale) Michele Lamaro (Nazionale), Marco Lazzaroni (Nazionale), Gianmarco Lucchesi (Nazionale), Zac Nearchou, Sebastian Negri (Nazionale), Edoardo Padovani (Nazionale), Marco Riccioni (Nazionale), Federico Ruzza (Nazionale), Luca Sperandio (Nazionale), Braam Steyn, Cherif Traoré, Federico Zani, Marco Zanon (Nazionale).

Arbitro: Sam Grove-White (SRU)

Assistenti: Ben Blain (SRU) e Ian Kenny (SRU).

TMO: Hollie Davidson (SRU).

LIVE – La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #EDIvBEN o scaricando l’App ufficiale dei Leoni https://bit.ly/3jiDlLZ ed in diretta su DAZN.