Nuovi casi di Covid nel Benetton: salta il match di Challenge Cup con Agen

L'EPCR, informata delle nuove positività al Covid-19 di alcuni giocatoridel Benetton Rugby, ha deciso di annullare la gara di European Rugby Challenge Cup contro Agen valida per il secondo turno della fase preliminare e prevista per oggi alle ore 14 a Monigo. Secondo il suo protocollo Covid-19, l’EPCR convocherà il Comitato per la Risoluzione dei Risultati per determinare il risultato della gara annullata. La decisione del Comitato sarà comunicata non appena possibile.

Il precedente non fa però ben sperare i Leoni visto che proprio venerdì l’EPCT ha inflitto una sconfitta per 28 a 0 a tavolino a tutte quelle formazioni che non sono state in grado di scendere in campo in Champions Cup. Se fossi così per i trevigiani sarebbe davvero una beffa dopo l'esordio vincente contro lo Stade Francais.