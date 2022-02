Benetton Rugby, Callum Braley lascerà i Leoni a fine stagione

Benetton Rugby comunica che, alla scadenza del contratto prevista per il 30 giugno 2022, le strade del mediano di mischia Callum Braley e del club biancoverde si divideranno. Proveniente dal Gloucester Rugby e arrivato a Treviso nell’estate del 2020, Braley lascerà i Leoni dopo due stagioni nelle quali ad oggi ha raccolto 21 presenze e 5 punti.

“Vorrei ringraziare il club per aver dato a me e alla mia famiglia l’opportunità di vivere un’incredibile avventura di vita. Ho incontrato delle persone davvero straordinarie che ricorderò per sempre. Auguro ai giocatori e allo staff ogni successo in futuro e sarò sempre un sostenitore del Benetton Rugby” queste le parole di Callum Braley. Il direttore generale Antonio Pavanello ha concluso dicendo: “A nome di tutto il club tengo a ringraziare Callum per l’impegno ed il contributo dato in questi anni. Un elemento che si è sempre distinto per la sua professionalità dentro e fuori dal campo ed al quale auguriamo il meglio per il prosieguo della carriera sportiva”.