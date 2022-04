Benetton Rugby, i tre permit player Da Re, Drago e Drudi diventano Leoni

Già integrati nella rosa del Benetton Rugby da qualche stagione, adesso Giacomo Da Re, Filippo Drago e Matteo Drudi saranno a tutti gli effetti giocatori biancoverdi. È il percorso che accomuna i tre permit player; contratto sino al 30 giugno 2024 per i primi due e 2025 per il terzo.

Giacomo Da Re – 29.03.1999 – 181 cm x 83 kg – Estremo/Mediano d’apertura

Giacomo nasce a Treviso il 29 marzo 1999. Inizia a giocare nel settore giovanile del Benetton Rugby dall’età di 6 anni. Segue la trafila del vivaio biancoverde e nel 2015 milita per due anni nell’Accademia FIR di Mogliano. Nell’estate del 2017 diventa un giocatore del Mogliano Rugby. Da Re è un’utility back dotato di un ottimo gioco al piede, di un cambio di passo sontuoso e di una visione di gioco in perenne crescita. Può essere utilizzato indifferentemente sia come mediano di apertura che estremo. In quattro anni ha indossato la maglia del Mogliano in 47 occasioni di TOP10, siglando quattro mete. Da tre anni è nel giro della prima squadra del Benetton Rugby, prima da giocatore invitato al raduno e poi da permit player. Da giugno 2021 è divenuto un permit player della Femi CZ Rovigo e ha raccolto sei presenze con i Bersaglieri, siglando una meta. Inoltre, nella stagione in corso coach Bortolami e il suo staff gli hanno dato fiducia, al momento per lui 4 presenze ed una meta. Il suo curriculum rugbistico è farcito anche da cinque caps con l’Italrugby nel Sei Nazioni U20 del 2019 e da ulteriori 3 gettoni nel Mondiale U20 del 2019. Nel Sei Nazioni 2022 ha fatto parte del gruppo della Nazionale Maggiore Italiana.

“Per me è un sogno che si avvera. Ho iniziato a giocare a rugby all’età di 6 anni proprio in questo club e fin dal mio inizio non ho altro che desiderato di poter, un giorno, vestire questi colori e giocare allo Stadio Monigo. Sono davvero entusiasta di questa grande opportunità che mi è stata e non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova avventura” commenta felice Da Re.

Filippo Drago – 24.12.2001 – 186 cm x 96 kg – Centro

Nato a Treviso, Filippo è un centro molto abile sia in fase offensiva che difensiva. Cresciuto passando per il Centro di Formazione Permanente di Treviso e attraversato il cammino in Nazionale Under 17 e Under 18, si è messo in mostra nel Sei Nazioni Under 20 di un anno fa. Drago nella passata stagione è stato inoltre un punto fisso del Mogliano Rugby. Nello scorso TOP10 ha disputato 13 partite, segnando tre mete e tenendo un livello di prestazione importante per un giovane della sua età. Diviso tra Mogliano e Benetton in veste di permit, quest’anno – alle prime armi con il rugby internazionale dei più grandi – ha conquistato 5 caps con la prima squadra dei Leoni (4 in URC e 1 in Challenge Cup) grazie ad un apporto costante in tutte e due le fasi del campo. Drago che arricchirà il plotone di centri a disposizione dello staff tecnico biancoverde.

“Sono molto felice dei progressi fatti in questa stagione e ancora di più di essere riuscito a scendere in campo con il Benetton Rugby. Sono felice di continuare la mia avventura qui come giocatore a tutti gli effetti, era il mio obiettivo a breve termine e sono felice di averlo raggiunto. So di avere ampi margini di crescita, e penso che un ambiente professionistico come quello del Benetton mi possa aiutarmi nella mia formazione. Ringrazio il club per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera rugbistica” le parole entusiaste di Drago al momento della firma.

Matteo Drudi – 30.09.2000 – 183 cm x 113 kg – Pilone sinistro

Romano, Drudi è cresciuto rugbisticamente nella Tivoli Rugby e nell’Unione Rugby Capitolina, per poi difendere i colori del Frascati Rugby Club. È stato ammesso al primo anno accademico del centro di formazione FIR Under 18 nella stagione 2016/2017. Invitato tre anni fa ad aggregarsi al raduno estivo del Benetton Rugby, Drudi ha rappresentato la nazionale italiana nelle selezioni Under 17, Under 18 e Under 20. Ha partecipato al Mondiale U20 2019 e al Sei Nazioni U20 2019 e 2020, raccogliendo in totale 13 presenze e 3 mete. Colpito dalla sfortuna, nell’estate del 2020 Drudi ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Dopo quasi un anno in infermeria diviso tra riabilitazione e lavoro individuale di recupero, è tornato in pianta stabile dal 2021 ad allenarsi con Duvenage, Lamaro e compagni. Durante l’attuale stagione sta mostrando le spiccate qualità di cui dispone, in particolare in mischia e in campo aperto. Ad oggi ha raccolto 4 presenze con la casacca dei Leoni, oltre a 10 presenze in Top10 col Mogliano togliendosi lo sfizio di marcare 2 mete.

“Sono contento per questa importante firma, è un piccolo sogno che si realizza, specialmente dopo l’infortunio avuto lo scorso anno. Ringrazio il club per la fiducia dimostrata nei miei confronti, fiducia che non vedo l’ora di ripagare in campo” dice soddisfatto Drudi.

Il direttore generale dei Leoni Antonio Pavanello ha concluso dicendo: “Con le firme di Giacomo, Filippo e Matteo andiamo ad alimentare e consolidare il gruppo di giovani talenti italiani facenti parte della nostra rosa. Tre giocatori che nelle recenti stagioni hanno svolto un graduale e monitorato percorso di crescita all’interno del nostro club seguendo il progetto permit player, in accordo con il Mogliano Rugby e FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, società che teniamo a ringraziare particolarmente per la fruttuosa collaborazione. Un percorso che li ha condotti, soprattutto nella stagione in corso, a confrontarsi in più occasioni su palcoscenici importanti; circostanze nelle quali Da Re, Drago e Drudi hanno dato prova delle proprie qualità, meritando così sul campo la loro conferma in biancoverde. Partendo da questi presupposti, ci auguriamo che continuino a lavorare con intensità sfruttando in pieno i loro margini di crescita, ripagando quindi la fiducia che la società ha riposto in loro”.