Benetton Rugby in trasferta a Glasgow: svelata la formazione

Sabato 19 febbraio alle ore 20.35 italiane, i Leoni del Benetton Rugby saranno di scena a Glasgow per tornare ad affrontare il proprio percorso nello United Rugby Championship.

Squadre in campo allo Scotstoun Stadium, una sfida molto importante nel prosieguo dell’annata dei Leoni, perché Benetton Rugby e Glasgow fanno parte dello stesso girone geografico italo-scozzese, a cui appartengono anche Edimburgo e le Zebre Rugby. I Glasgow Warriors nella classifica generale sono secondi a pari merito con Leinster grazie ai 35 punti registrati in 10 turni, e precedono i biancoverdi che ne hanno 23 e sono settimi, con nove round disputati e il derby casalingo con le Zebre da recuperare. I Leoni si scontreranno con Glasgow, la formazione allenata dall’head coach Danny Wilson. Nell’ultima gara di venerdì scorso gli scozzesi hanno battuto in casa per 13-11 Munster, mentre i biancoverdi nell’ultima uscita di campionato avevano pareggiato fuori casa con i Dragons per 13-13, prima della sosta per lasciare spazio al Sei Nazioni.

Precedenti

Le due formazioni si sono già affrontate nella competizione di stampo celtico 20 volte, con 5 successi dei trevigiani e 15 per gli scozzesi. Ultimo precedente: Benetton Rugby vs Glasgow a Monigo del 27 novembre, con i Leoni a gioire per 19-18 grazie al piazzato di Leonardo Marin allo scadere.

Arbitri

La supersfida di sabato sarà diretta dal fischietto irlandese Frank Murphy, dai suoi assistenti scozzesi Keith Allen e Dunx McClement. Al TMO lo scozzese Ben Blain.

La formazione

Lo staff tecnico dei Leoni diretto da Marco Bortolami ha progettato il XV dello Scotstoun Stadium conscio dei 17 azzurri impegnati nel Sei Nazioni seniores (la stessa nazionale italiana ha concesso il rilascio di Giacomo Nicotera, Ratuva Tavuyara e Manuel Zuliani per il weekend in arrivo), e di diverse indisponibilità per problemi fisici. Allora la formazione contiene un triangolo allargato costituito da Tommy Bell come estremo, mentre le ali saranno a sinistra Rhyno Smith e a destra Lorenzo Pani. Al centro Filippo Drago e Joaquin Riera. La mediana è gestita all’apertura da Tomas Albornoz e da Alessandro Garbisi alla mischia.

Il pacchetto biancoverde vede in prima linea i piloni argentini Thomas Gallo e Nahuel Tetaz, a tallonare Giacomo Nicotera. In seconda linea la coppia sudafricana formata dal capitano Irnè Herbst e Carl Wegner. La mischia si sublima con la terza linea formata dai flanker Manuel Zuliani e Yaree Fantini, all’esordio in biancoverde. Terza linea centro sarà Lorenzo Cannone. In panchina sono pronti per debuttare con la maglia dei Leoni i permit player Matteo Drudi e Alessandro Izekor.

Benetton Rugby:

15 Tommy Bell (1)

14 Lorenzo Pani (2)

13 Joaquin Riera (23)

12 Filippo Drago (2)

11 Rhyno Smith (8)

10 Tomas Albornoz (5)

9 Alessandro Garbisi (6)

8 Lorenzo Cannone (5)

7 Yaree Fantini (debutto)

6 Manuel Zuliani (24)

5 Carl Wegner (8)

4 Irné Herbst (c) (70)

3 Nahuel Tetaz (6)

2 Giacomo Nicotera (6)

1 Thomas Gallo (22)

A disposizione: 16 Corniel Els (17), 17 Matteo Drudi (debutto), 18 Filippo Alongi (18), 19 Marco Lazzaroni (116), 20 Matteo Meggiato (1), 21 Alessandro Izekor (debutto), 22 Luca Petrozzi (22), 23 Ratuva Tavuyara (51).