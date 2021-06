Antonio Pavanello nominato Direttore Generale del Benetton Rugby

Pavanello, simbolo della storia recente del Benetton rugby e dall’estate 2016 Direttore Sportivo dei Leoni, è stato nominato Direttore Generale.

Nato ad Agordo il 13 ottobre 1982, Pavanello nella sua carriera ha vestito le maglie del Rugby Rovigo e del Benetton Rugby. Storico capitano per ben 6 delle 10 stagioni trascorse da Leone, Antonio ha indossato 224 volte la maglia biancoverde così divise: 94 Eccellenza, 76 Guinness PRO12, 54 Champions Cup ed essendo così il decimo giocatore con più presenze di sempre con il Benetton Rugby. Nel suo palmares in biancoverde vanta 4 Scudetti, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane.

Seconda linea arrivata a Treviso nell’estate del 2005, è stato nazionale giovanile dall’U17 ed Emergenti e proprio dal 2005 al 2014 ha collezionato 23 caps con la Nazionale Maggiore Italiana. Laureato in Architettura a Venezia, nel 2014 ha conseguito a Roma l’MBA Master in Diritto e Management dello Sport. Dal 2016 Pavanello ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo biancoverde, raggiungendo risultati sportivi storici come: la qualificazione ai playoff di Guinness PRO14 nel 2019, l’accesso ai quarti di finale di Challenge Cup e la vittoria della Rainbow Cup nella stagione appena conclusa. Inoltre dal 2017 è referente FIR all’interno del board del Guinness PRO14.

Così il neo direttore generale biancoverde: «Per me è un piacere ed un grande onore assumere questo ruolo. Tengo a ringraziare il Club, nella fattispecie la famiglia Benetton e il Presidente Amerino Zatta per questa grande opportunità. Un percorso nato sei anni fa, in cui sto investendo tantissime energie e per il quale sto intraprendendo un secondo master inerente al management sportivo. Quest’ultimo anno e mezzo è stata una grande sfida per noi e ciò ha comportato l’assunzione di tante responsabilità datemi dal Presidente, anche al di fuori della sfera sportiva, ma l’ottima struttura societaria e le persone competenti che vi lavorano mi hanno facilitato il compito di direzione generale che da oggi ricoprirò in maniera ufficiale».

Il Presidente Amerino Zatta ha aggiunto: «Siamo contenti oggi di ufficializzare la nomina di Antonio Pavanello quale direttore generale del Benetton Rugby. Sin dal suo arrivo ha dimostrato un forte attaccamento al nostro club, portandolo a raggiungere importanti traguardi sportivi sia da giocatore prima che da direttore sportivo dopo. Nelle sei stagioni da DS ha inoltre dimostrato di possedere le competenze e la professionalità per ricoprire questo nuovo incarico, di fatto già ricoperto nell’ultimo anno e mezzo seppur in maniera ufficiosa. Consapevole del suo valore e di ciò che potrà dare all’intera società, faccio ad Antonio il mio personale in bocca al lupo».