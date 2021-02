Il Benetton Rugby saluta Riccioni: a fine anno andrà ai Saracens

Nelle ultime ore il Benetton Rugby ha annunciato che Marco Riccioni al termine dell’attuale stagione sportiva, dunque al 30 giugno 2021 che è la scadenza naturale del contratto che lo lega in biancoverde, lascerà il club per trasferirsi ai Saracens Rugby. Arrivato a Treviso nell’estate del 2017, Riccioni ha sino ad oggi collezionato 33 presenze ed una meta: "Il Benetton Rugby intende salutare Marco ed auguragli il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva".

“Non finirò mai di ringraziare il Benetton Rugby per la fiducia riposta nei miei confronti; sono stati quattro anni belli ed importanti durante i quali sono cresciuto come uomo e come giocatore. Chiaramente se ho avuto l’opportunità di approdare in grande club come i Saracens lo devo anche allo staff, alla società ed ai miei compagni di squadra. Un ringraziamento speciale lo dedico ai tifosi che sono stati sempre al mio fianco e mi hanno fatto sentire a casa. Infine tengo a precisare che la nostra stagione non è ancora finita, finché indosserò questa maglia darò il meglio di me per onorarla e difenderla come ho fatto in questi anni” queste le dichiarazioni di Marco Riccioni

Queste le parole del Ds Antonio Pavanello: “Quando un nostro giocatore entra nelle mire di un club importante come i Saracens sta a significare che il nostro lavoro ed i nostri talenti non passano inosservati agli occhi di tutta Europa. Dal suo arrivo ad oggi Marco è migliorato tanto e pertanto gli auguriamo il meglio per la nuova avventura, che possa ad aiutarlo a crescere ulteriormente per il bene suo e anche della nostra Nazionale”.