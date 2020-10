Bocce, la Fashion Cattel al cardiopalma si qualifica per le Final Four di Roma

A Villorba si è disputato l’incontro di ritorno dei Play Off del Campionato Italiano a Squadre di Serie A Raffa tra la trevigiana Fashion Cattel e la Cvm Moving System di Montegridolfo (Rimini). L’incontro di andata aveva visto i trevigiani vittoriosi a Montegridolfo per 6-2, quindi tutto tranquillo? No, è stato un incontro incredibile che ha visto i padroni di casa agguantare sul filo di lana il secondo set, che gli ha portati allo spareggio ai tiri ai pallini.

L’esperienza degli atleti della Fashion Cattel Monastier (Alfredo Provenzano, Mirko Savoretti, Luigi Coppola, Giuseppe D’Alterio e Gianpaolo Signorini), allenati da Paolo Bompan, ha fatto la differenza grazie agli otto tiri su otto al pallino mentre gli avversari nei primi sei ne hanno colpiti 4, quindi alla fine la Fashion Cattel Monastier si è imposta ai pallini per 8-4. Questo lo score dell’incontro: G. D’Alterio vs Patregnani 8-0; Savoretti vs Cappellacci 7-8; Savoretti (Coppola) vs Cappellacci 0-8; G. D’Alterio-G. Signorini (2° set Provenzano) vs Monaldi-Patregnani 1-8, 5-8; Savoretti-Coppola vs Cappellacci-Gi. Miloro 2-8, 8-2. Tiri al pallino: Savoretti 3, Patregnani 2, G. D’Alterio 3, Cappellacci 2, G. Signorini 2. Le Final Four avranno ora luogo a Roma il 17/18 ottobre presso il Centro Tecnico Federale, con le le già qualificate Enrico Millo (Baronissi, Salerno), Boville Marino (Roma) e la Nova Inox Mosciano (Teramo) vincitrice dell’altro Play Off con la Rubierese di Reggio Emilia.