All'Este bastano 20 minuti: Treviso Calcio al tappeto, Perticone espulso

Un Este superlativo distrugge il Treviso Calcio al Nuovo Comunale con un netto 3 a 0 e conquista la prima vittoria della sua stagione. Gara in archivio dopo 22': tanto basta alla squadra di Pagan per sbrigare la pratica trevigiana, grazie ai gol di Moscatelli e De Vido, conditi dall'autorete di Meola. Per i giallorossi una domenica da incorniciare, mentre per il Treviso due trasferte, due sconfitte, ma soprattutto l'espulsione di Perticone sul 3 a 0 a complicare i piani in vista dello scontro diretto del Tenni contro il Cjarlins Muzane tra sette giorni.

Pronti via e dopo 50 secondi l'Este è subito avanti con Moscatelli. Terza rete in stagione per il numero 9 giallorossa, seconda in campionato. Il Treviso è in bambola completa, Farabegoli e Perticone soffrono i movimenti di Okoli e Moscatelli e al 6' l'Este raddoppia proprio con un ragazzo nato a Treviso, Nicola De Vido. La sua punizione si infila sotto l'incrocio dei pali imparabile per Sperandio. L'avvio shock è decisamente troppo forte da gestire emotivamente per il Treviso, che al 22' subisce la terza rete. De Vido scippa un pallone prezioso a Meola, salta in dribbling Farabegoli e sul cross per Moscatelli è proprio Meola a trovare la sfortunata deviazione nella sua porta. Un pomeriggio storto per il Treviso, certificato dall'espulsione di Perticone per un fallo di reazione ai danni di Moscatelli a palla ferma. Per i supporters dell'Este è l'apoteosi e nella ripresa i Pagan boys vanno vicini più volte al poker. Okoli e Moscatelli si divorano, in più di un'occasione, il gol, mentre la difesa diretta da un Calgaro perfetto non corre mai rischi.

Il tabellino della gara

AC ESTE 1920 3-0 TREVISO FBC 1993

MARCATORI: 1' Moscatelli, 6' De Vido, 22' autogol Meola

AC ESTE 1920: Agosti, Zanetti, Maset (Barban), Guitto, Calgaro, Busetto (Giacomazzi), Franzolin (De Palma), Badon, Moscatelli (Caccin), De Vido, Okoli (Piccardi). All. Pagan

TREVISO FBC 1993: Sperandio, Mariutto (Latuchella), Farabegoli, Perticone, Borsato (Mambelli), Meola, De Poli (Nunes Da Cunha), Simonetta (Salviato), Beccaro, De Respinis, Gnago (Sottovia). All. Florindo

ARBITRO: Mascolo di Castallemare di Stabia (Pisani-Grillo)

ESPULSI: Perticone per comportamento non regolamentare

AMMONITI: Perticone, Mambelli, Farabegoli, Nunes Da Cunha