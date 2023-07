Continua la campagna acquisti del Treviso, presi Arcopinto e Farabegoli

Il Treviso FBC 1993 rende noto che Alessio Arcopinto e Tommaso Farabegoli sono due nuovi giocatori biancocelesti.

Arcopinto, centrocampista centrale classe 2003, arriva a Treviso dopo una stagione nelle Dolomiti Bellunesi (27 presenze e 1 gol) e un percorso nel vivaio del Sassuolo. Farabegoli invece, difensore centrale nato a Cesena nel marzo 1999, arriva dal Campodarsego e vanta già un curriculum con oltre 70 presenze fra Serie D e professionisti.

I due giocatori saranno quindi a disposizione di Mister Florindo e andranno ad integrare la rosa che il DG Gementi sta allestendo in vista del campionato di Serie D che inizierà il prossimo 3 Settembre.

“Diamo il benvenuto a due giocatori importanti, di assoluto valore, che hanno l’età e l’esperienza giusta per esprimersi al meglio e mettere le loro capacità a servizio della squadra. – sono le parole DG Attilio Gementi.

“Sono molto felice di essere qui a Treviso.– sono le prime parole di Alessio Arcopinto che aggiunge – arrivo con tanto entusiasmo e voglio di far bene”

“E’ stato un piacere enorme ricevere le attenzioni di una società come il Treviso – sottolinea Tommaso Farabegoli – Non ho esitato un attimo ad accettare la proposta del direttore e spero di contribuire in maniera determinante al campionato. Dopo aver parlato con il mister ho una gran voglia di cominciare e non vedo l’ora di conoscere i miei compagni”.