Coppa Italia, stasera in campo Conegliano e Godigese

Ancora novanta minuti per stabilire chi saranno le due finaliste della Coppa Italia regionale di Eccellenza.

Alle 19.15 al Soldan il Conegliano, forte del 2-0 dell'andata, ospita i padovani dell'Albignasego con un pronostico decisamente a favore. Guai però a sottovalutare la squadra granara. Arbitra Tinelli di Verona. Appena un quarto d'ora più tardi la Godigese, in casa, proverà l'impresa con il Villafranca Veronese dopo aver perso 3-1 in terra scaligera. La squadra di mister Conte è in gran forma e protrebbe riuscire in un vero colpaccio: si gioca sul campo secondario sintetico, direttore di gara sarà Carraro di Padova.