Eccellenza, è addio tra il Portomansuè e mister Marchetti

La societa Portomansuè Calcio, comunica che in totale accordo con il tecnico Marco Marchetti, le parti hanno deciso di rescindere consensualmente il rapporto di collaborazione in essere. La società coglie l'occasione per ringraziare sentitamente mister Marchetti per la grande professionalità, per il lavoro svolto in questi 3 anni e mezzo, in cui ha raggiunto grandi risultati sportivi ed ha lasciato un indelebile ricordo umano.



La societa fa sapere infine che nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo tecnico.