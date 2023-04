Eccellenza, Treviso tra il Paradiso della Serie D e l'incubo playoff

Tutto pronto per il match dello stadio Tenni, con fischio d’inizio alle 15.30, tra Treviso e Giorgione. I biancocelesti di Mister Cunico sono pronti, dopo un intensa settimana di allenamenti a Nervesa ad affrontare questo derby che vale per l’ultima giornata del Girone B dell’Eccellenza Veneta. La partita d’andata terminò 0-4 per i biancocelesti con rete di Posocco ad aprire le danze, doppietta di Sottovia e sul finale una rete direttamente da corner di Marcolin.

“Al termine di questa settimana di prevendita possiamo solamente ringraziare il popolo biancoceleste per aver dimostrato la voglia di sostenere i nostri ragazzi” sottolinea il presidente Luigi Sandri che aggiunge “A supporto dei ragazzi di mister Cunico ci aspettiamo una bella cornice di pubblico, con la Curva Nord, che come in occasione della partita con la Robeganese sarà aperta ai bambini e alle famiglie del Settore Giovanile biancoceleste”.



I CONVOCATI DI MISTER CUNICO PER TREVISO – GIORGIONE

PORTIERI: Lombardi, Fiorenzato, Casella.

DIFENSORI: Busatto, Shukolli, Salviato, Boscolo Berto, Severgnini, Ghiraldo.

CENTROCAMPISTI: Boron, Simeoni, Soncin, Stefani, Masoch, Marinello, Marcolin, De Poli, De Meneghi, Malagò.

ATTACCANTI: Posocco, Sottovia, Guccione.