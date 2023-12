Eccellenza, un'entrata e un'scita per il Portomansuè

Un arrivo e una partenza per il Portomansuè: i biancoverdi hanno ingaggiato il giovane difensore classe 2005 Luca Salvador dal Monte Prodeco, giocatore tesserato per la società biancoceleste nella prima parte di stagione tuttavia mai sceso in campo in Serie D.

In uscita invece il difensore centrale Mattia Pessot, passato al Tamai in Eccellenza friulana: il suo score finale in un anno mezzo è di 30 presenze.