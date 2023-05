Giovanissimi, la Prodeco Montebelluna si laurea campione regionale

La Prodeco Montebelluna1919 vince per 3-0 la finale per il titolo regionale giovanissimi élite contro l'Alba Borgo Roma disputata sul campo comunale di Spinea sabato scorso. I gol sono stati siglati nel primo tempo da Cecchin (doppietta per lui), mentre Marraffa chiude la partita con la terza rete quasi al termine dei settanta minuti totali.

La gara è stata arbitrata dal direttore di gara signor Fortin di Padova coadiuvato dagli assistenti di linea Granziero e Basile, anch'essi di Padova.

I biancocelesti accedono così alla fase nazionale per lo scudetto di categoria.