Treviso-Posocco, il matrimonio continua anche in Serie D

Il Treviso rende noto che Francesco Posocco vestirà la maglia biancoceleste anche per la stagione 2023/24 Francesco, arrivato a Treviso nell’estate del 2022, è stato uno dei trascinatori della squadra verso la Serie D con le sue reti e i suoi assist.

“La conferma di Francesco è la prova tangibile del fatto che vogliamo conservare ciò che di buono è stato fatto negli scorsi anni – sottolinea il Vice-Presidente Enrico De Bernard che aggiunge – auguriamo a lui un’altra stagione ricca di emozioni con la nostra maglia”

“ Felice e onorato di rimanere in una piazza come Treviso – sono le prime parole di Francesco Posocco dopo la riconferma – non vedo l’ora di scendere in campo al Tenni e dare il massimo ogni domenica, augurandomi che sia una stagione ricca di soddisfazioni”