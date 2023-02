TRV Promozione, Caerano in semifinale

Il Caerano raggiunge la semifinale del Trofeo Regione Veneto di Promozione: i biancorossi dopo un match incredibile battono 7-6 ai calci di rigore l'Unione Cadoneghe e accedono al penultimo atto della competizione.

L'inizio di partita è favorevole ai padroni di casa che al 13' vanno in vantaggio con Scappin. La reazione dei padovani non si fa attendere e al 39' arriva il pareggio con De Rossi. Nel secondo tempo gli ospiti mettono la freccia con le reti di Meneghello e Compagnin che sembrano sancire l'eliminazione del Caerano. Non è così perchè la doppietta di Fietta nei minuti finali fa terminare la partita 3-3. Si va così ai calci di rigore che premiano l'11 biancorosso.

In semifinale il Caerano troverà una tra Favaro, Audace e Julia Sagittaria (da sorteggiare): andata il 1° marzo, ritorno il 29.