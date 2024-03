Campionati italiani di Canoa kayak: canottieri Sile campione nei K4 Junior, K4 master e K1 master

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ancora una volta il Sodalizio trevigiano torna a casa colmo di medaglie. Ad avvalorare l'impresa gli ori conquistati dagli atleti del Kayak Panciera, Chenet, Calenda, Groppo (junior) e Malagugini, Ballarin Finotto, Talice (master), in occasione dei campionati italiani disputati nel fine settimana a Sabaudia (LT). La Canottieri Sile inaugura nel migliore dei modi il 2024 dopo aver già ottenuto in ambito regionale le prime medaglie stagionali. Grande soddisfazione da parte del Direttivo per l'ottimo lavoro degli allenatori Michele Chiappini e Massimo Nensi in una disciplina, quella del kayak, che assieme al canottaggio ed alla voga veneta è da sempre il fiore all'occhiello della società trevigiana.