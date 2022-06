Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico Gruppi Show: è oro per il Mignagola

Si sono svolti a Montichiari i Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico Gruppi Show che hanno visto impegnati anche gli atleti del Pattinaggio Artistico Mignagola. Valentina Pillon, Alice Ramon e Gregorio Mazzini si sono laureati Campioni italiani con il Piccolo Gruppo Division. La gara è stata molto combattuta con una qualità elevatissima delle performance portate in pista. A spuntarla è stato Division che ha presentato una coreografia tra le più originali dell’intero campionato incentrata sulle celebrità del passato che prendono vita e si trasformano in icone “Senza Tempo”. I già 5 volte Campioni del mondo e d’Europa hanno entusiasmato l’intero palazzetto con un finale da standing ovation. Ora li attende il Campionato Europeo a Forlì a inizio luglio e i tanto attesi World Roller Games (Campionato del Mondo di tutte le discipline rotellistiche) in Argentina a fine ottobre.

Si preannunciano mesi di intensa preparazione anche per Irene Mazzon e Beatrice Moro che nella Categoria Junior hanno conquistato la medaglia d’oro con il Gruppo Division presentando “Oro Liquido”, un’esibizione perfetta senza sbavature che ha lasciato a bocca aperta il pubblico presente con punteggi fino al 9.3 e che gli ha permesso la qualificazione per l’imminente Campionato Europeo. Giornate di gara vissute intensamente dal primo istante che ripagano gli immensi sacrifici fatti per arrivare a raggiungere questi ambitissimi successi. Le strutture a disposizione per gli allenamenti sono davvero poche e ad orari improponibili, gli atleti sono costretti a percorrere quotidianamente centinaia di km e sostenere importanti spese. Questi successi assumono un valore ancora più prezioso dopo questi due anni di pandemia che hanno messo a repentaglio l’intero mondo dello sport.