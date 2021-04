Campionati Regionali di staffette: l'Atletica Vicentina lascia il segno

Sei titoli per l’Atletica Vicentina nel campionato regionale di staffette che domenica a Vittorio Veneto, in una giornata di freddo e pioggia, ha inaugurato la stagione veneta su pista. Il club berico ha dominato la scena in campo assoluto, conquistando la 4x100 e la 4x400 assolute sia maschili che femminili, la 4x100 e la 4x400 allievi. Spiccano i due titoli assoluti conquistati da formazioni juniores: la 4x100 maschile, con Carlo Santacà, Massimo Avitabile, Davide Guidolin e Alessandro Bagnara, primi in 42”24, e quella femminile, con Giulia Barattini, Arianna Battistella, Mariasole Muraro e Zoe Tessarolo, leader in 47”28. Un titolo a testa per Atletica Ponzano (4x800 femminile), Cus Padova (4x800 maschile), Assindustria Sport Padova (4x100 allieve) e Atletica Vis Abano (4x400 allieve). La giornata era iniziata, in mattinata, con le staffette della categoria cadetti. Due titoli sono andati al Csi Atletica Provincia di Vicenza, salita sul gradino più alto del podio con i quartetti veloci (48”17 i cadetti e 51”87 le cadette). Nella 3x1000 successi per la Silca Ultralite Vittorio Veneto (8’46”32 i cadetti) e il Gs La Piave 2000 (10’13”37 le cadette). Tra i master cinque titoli (di cui quattro femminili) per l’Atletica Riviera del Brenta. Ben 319 le staffette iscritte, ottima l’organizzazione di Vittorio Atletica.

RISULTATI. UOMINI. 4x100: 1. Atl. Vicentina (Santacà, Avitabile, Guidolin, Bagnara) 42”24. 4x400: 1. Atl. Vicentina (Zocca, Brazzale, Bertoldo, Beria) 3’19”30. 4x800: 1. Cus Padova (Toto, Maslovatyy, Argenton, Lazzaro) 7’57”27. Allievi. 4x100: 1. Atl. Vicentina (Bertoldo, Bandaogo, Padovan, Bekh) 44”05. 4x400: 1. Atl. Vicentina (Rizzo, Fanton, Bandaogo, Bekh) 3’33”64. Cadetti. 4x100: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza (Semini, Corà, Lucarella, Baù) 48”17. 3x1000: 1. Silca Ultralite Vittorio Veneto (Marchiori, De Pizzol, Sabar) 8’46”32. Master. 4x100. SM45: 1. Atletica Riviera del Brenta (Rossi, Marin, Castellini, Pasqualetto) 46”90. SM50: 1. Atl. San Biagio (Carniato, Casco, Furlan Stefani) 51”10. SM65: 1. Virtus Este (Rappo, Vettorello, Dotto, Gallo) 59”15. SM70: 1. Gs Tortellini Voltan (Zanardo, Sandri, Fontana, Valle) 1’20”84. 4x400. SM40: 1. Spak4 Padova (Bazzarin, Calabrò, Baldan, Toniolo) 4’06”66. SM45: 1. Spak4 Padova (Varotto, Pecchielan, Tarì, Masin) 4’24”74. SM50: 1. Atl. San Biagio (Casco, Vallero, De Piccoli, Stefani) 4’28”66. SM60: 1. Atl. Biotekna (Brisotto, Tognotti, Schiavon, Bottega) 4’21”82. SM70: 1. Tortellini Voltan (Sandri, Zanardo, Fontana, Valle) 6’30”02.

DONNE. 4x100: 1. Atl. Vicentina (Barattini, Battistella, Muraro, Tessarolo) 47”28. 4x400: 1. Atl. Vicentina (Marotti, Kouakou, Cattani, Muraro) 3’54”10. 4x800: 1. Atl. Ponzano (Sartor, Michielin, Lot, Moretton) 9’51”29. Allieve. 4x100: 1. Assindustria Sport (Bacelle, S. Agostini, M. Agostini, Franceschi) 49”46. 4x400: 1. Atl. Vis Abano (Albertin, Aufiero, Ravenna, Carta) 4’14”54. Cadette. 4x100: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza (Capitanio, Morbin, De Cao, Bernardinello) 51”87. 3x1000: 1. Gs La Piave 2000 (Castellan, Balest, Pison) 10’13”37. Master. 4x100. SF40: 1. Atl. Riviera del Brenta (Fornasier, Moro, Pegoraro, Benetazzo) 1’03”40. SF45: 1. Expandia Atl. Insieme (Sartori, Donatoni, Tosini, Di Luzio) 56”72. SF55: 1. Atl. Riviera del Brenta (Tassetto, Nalesso, V. Maso, A. Maso) 1’05”43. 4x400. SF45: 1. Atletica Riviera del Brenta (Fornasier, V. Maso, Moro, A. Maso) 5’04”98. SF50: 1. Expandia Atl. Insieme Verona (Pelattieri, Dall’Agnola, Sartori, Di Luzio) 4’48”48. SF55: 1. Atl. Riviera del Brenta (Tassetto, Dal Corso, Benvegnù, Nalesso) 5’51”28.

