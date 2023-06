Campionato nazionale Unvs “calcio camminato” 2023 allo stadio di Marcon

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Treviso – È ormai tutto pronto allo Stadio Comunale Nereo Rocco di Marcon per la quinta edizione del Campionato Nazionale UNVS Calcio Camminato, riservato ai Soci Veterani con un elenco di iscritti molto importante. Sono 15 le squadre provenienti da tutta la Penisola, pronte a scendere in campo sabato 24 giugno, nelle categorie Over 50 e Over 60. La manifestazione, organizzata dalla Sezione Menenio Bortolozzi di Treviso in collaborazione con il Comune di Marcon, è inserita nel calendario degli eventi previsti da “Marcon Città Europea dello Sport 2023”. Alla gara di Campionato hanno aderito le Sezioni UNVS di Alessandria, Bassano del Grappa, Biella, Borgomanero, Cecina, Novara, Penisola Sorrentina, Pisa e Treviso iscrivendo i giocatori nelle categorie di appartenenza in base all’anno di nascita. È previsto un capitano per ogni formazione, rappresentata da Davide Cantone (Alessandria), Stefano Coracin e Giorgio Campagnolo (Bassano), Massimiliano Candelone e Lorenzo Delpiano (Biella), Sergio Pretti e Pierfranco Dellavesa (Borgomanero), Aldo Dondi (Novara), Vincenzo Lauro (Penisola Sorrentina), Luciano Di Legge e Andrea Pettinato (Pisa), Massimiliano Sottocorna e Mauro Baron (Treviso). Attivamente coinvolti nelle partite di Campionato i Presidenti delle Sezioni dell’Unione: Davide Cantone (Alessandria) e Pierfranco Dellavesa (Borgomanero) oltre al ruolo di capitani, e Luigi Martinoli (Novara) giocatore nella categoria Over 50. Particolarmente attese le squadre delle Sezioni UNVS di Treviso e Bassano nell’Over 50, pronte a difendere il titolo conquistato rispettivamente nel 2021 e 2022, mentre nell’Over 60 si sfideranno ancora Bassano, vincitrice nel 2021, e la Sezione di Novara campione in carica. Il programma • ore 9:00 presentazione delle squadre • ore 9:30 fasi eliminatorie • ore 16:00 quarti ed a seguire semifinali e finali • ore 21:00 cerimonia di premiazione delle Sezioni vincitrici del Campionato - categorie Over 50 e Over 60 Per assistere alla manifestazione il pubblico può accedere alle tribune dello Stadio attraverso gli appositi varchi e l’ingresso è libero.