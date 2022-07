La Canottieri Sile ai Campionati Italiani Master

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anche quest'anno la Canottieri Sile è andata sul podio del Campionato Italiano Master con la coppia formata da Fabiola Manente e Luciano Mestriner. I canottieri trevigiani dopo aver disputato le batterie nel doppio misto over 55, una delle specialità con il maggior numero di iscritti, si sono piazzati secondi in finale dietro l'equipaggio del CUS Torino. Ha partecipato alla gara anche Nadia Malyk che è giunta quinta sia nel singolo che nel quattro di coppia misto con gli ospedalieri di Treviso. La gara, che si è svolta a Ravenna, sulle acque del bacino della Standiana ha avuto una partecipazione davvero notevole: parliamo infatti di quasi 700 atleti, ripartiti su oltre 300 equipaggi, in rappresentanza di 82 società provenienti da tutta Italia. Fabiola e Luciano a fine agosto andranno a Barletta a difendere il titolo italiano conquistato lo scorso anno nel beach sprint, regata che si disputa in mare con barche da costal rowing. Domenica prossima invece la squadra giovanile di Primo e Sara Baran parteciperà ai campionati regionali a Padova.