I Master della Canottieri Sile colpiscono ancora a Klagenfurt

Klagenfurt 8 ottobre 2022. Dopo i successi alla World Rowing Regatta in Francia continuano le soddisfazione in campo internazionale per i master della Canottieri Sile. Caroline De Long (1h:22':01") è medaglia d'argento nella categoria A della Rose Worthersee, maratona del remo di 16 chilometri da Velden a Klagenfurt. Nella categoria E Fabiola Manente (1h:37':18") ha ottenuto il sesto posto che assieme all'ottava posizione di Luciano Mestriner (1h:17':37") nella medesima categoria maschile completa i risultati della squadra di canottaggio. La regata si è svolta nella splendida cornice autunnale del lago Worthsee in condizioni ideali per gli oltre duecento singolisti partecipanti. Al termine della gara gli atleti hanno trovato il meritato ristoro con la birra spillata nella soleggiata terrazza della storica Canottieri Albatros 1880.