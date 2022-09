La Canottieri Sile conquista 3 ori, 5 argenti e un bronzo alla World Rowing Masters Regatta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Bottino di 3 ori, 5 argenti e un bronzo per la Canottieri Sile alla World Rowing Masters Regatta svoltasi a Libourne (FRA) l’11 settembre 2022 con la partecipazione di 3200 atleti provenienti dai cinque continenti. Luciano Mestriner ha vinto l'oro nell'otto misto con il miglior tempo nella categoria E, l'argento nel singolo e successivamente nel doppio con Fabiola Manente. All'esordio nella specialità del singolo l'atleta trevigiana ha ben figurato ottenendo anche un settimo posto contro le migliori scullers al mondo con una regata tutta in rimonta. Protagonista della kermesse mondiale di canottaggio è stata Caroline de Long. L'atleta neozelandese, trasferitasi quest'anno a Treviso per lavoro, ha gareggiato assieme alla sorella Anna per il club remiero di Auckland vincendo l'otto nelle categorie C e D, arrivando seconda nell'otto A, nel quattro di coppia, nel due senza, terza in singolo e quinta nel doppio. Nel prossimo fine settimana la squadra giovanile del canottaggio e quella del kayak parteciperanno ai rispettivi campionati italiani. "Semper ardentius" come vuole il moto dannunziano della Canottieri Sile dal 1908!