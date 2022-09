Amichevole a Caorle, Nutribullet Treviso rimontata a battuta da Trieste

A Caorle la Pallacanestro Trieste si aggiudica in rimonta una combattuta sfida con la Nutribullet Treviso. L'amichevole del Palamare finisce 71-65 per i ragazzi di coach Legovich. Dopo una prima frazione equilibrata, era stata Treviso a prendere le redini del match nel secondo periodo: un parziale di 9-0 ha permesso agli uomini di Nicola di salire sul 27-18, e prima dell'intervallo il vantaggio è salito anche a 14 lunghezze, sul 37-23. Nel secondo tempo è iniziata però la risalita di Trieste, guidata da Bartley e Gaines. Proprio quest'ultimo è stato l'autore delle due triple consecutive che a 1' dalla fine hanno riportato avanti i giuliani, sul 65-67, e si sono rivelate di fatto decisive, perché la Nutribullet non è riuscita a rispondere. La sfida, organizzata da Veritas832 e sponsorizzata SportSystem, ha visto alla fine la premiazione come MVP di Frank Bartley: per lui prova da 20 punti (7/11 al tiro), 4 rimbalzi e 3 recuperi.

La cronaca

Quinta amichevole stagionale nel precampionato della Nutribullet Treviso Basket che a Caorle affronta l'Allianz Trieste. Qualche ex, Banks e Cooke per TVB, Vildera per i giuliani, per dare sale a una delle tappe di avvicinamento ad un campionato di Serie A che vedrà il via giusto tra due settimane. Coach Marcelo Nicola, in attesa di accogliere gli assenti (Sokolowski, Jantunen e Jurkatamma) per l'avvio del campionato, presenta nello starting five del PalaMare Iroegbu con Banks e Sarto come esterni, con Sorokas e Cooke sotto canestro.

Il primo quarto inizia con Trieste che prova a partire forte, con un Vildera molto attivo in attacco: 0-4 dopo i primi due minuti, ma basta un canestro di Sorokas e un blitz con recupero e layup di Iroegbu ed è presto parità. Ancora Sorokas, già in forma-campionato, permette ai trevigiani di allungare, mentre Cooke si fa notare a rimbalzo. Nella fase centrale del primo quarto TVB sembra poter prendere in mano le operazioni (10-8 con la schiacciata di Iroegbu), ma l'Allianz risponde colpo su colpo. Nel finale con energia fresca dalla panchina c'è canestro e fallo per il giovane Faggian, poi Zanelli e Simioni bombardano da tre e la Nutribullet va al primo mini riposo sul 18-16.

Grande avvio di secondo quarto per la squadra di coach Nicola che trova in Cooke un ottimo baluardo difensivo che dà la possibilità alla squadra di giocare veloce in attacco. Ne approfittano le frecce biancazzurre, ben ispirate dalla saggia regia di un Adrian Banks a disposizione dei compagni. Un Sorokas molto efficace (9 punti al 20') e un Iroegbu "elettrico" continuano a segnare, poi Derek Cooke dopo tanto lavoro sporco trova due schiacciatone per il +10 (31-21) al 16'. TVB non si ferma, Sorokas stoppa e poi segna da tre per il massimo vantaggio (34-21), ma Vildera (10 punti all'intervallo) tiene viva Trieste. Si va al 20' con TVB saldamente avanti 37-29.

Il terzo quarto si apre con la tripla di Bartley che riavvicina l'Allianz a -5, ma si confermano caldissimi prima Sorokas e poi Iroegbu con due triple che riportano TVB in doppia cifra di vantaggio (43-32). Trieste però non molla, alterna difesa a zona e uomo, colpisce da lontano con Bartley e Marcius e si riavvicina fino al -3, 46-43 al 26'. Le giocate dell play statunitense-nigeriano Ike Iroegbu però ricacciano indietro gli avversari, anche Simioni mette la sua seconda tripla e la squadra di coach Nicola risponde all'11-2 di Trieste con un controbreak che la riporta in carreggiata. Anche Sarto colpisce e la Nutribullet tiene un buon margine: 53-45 al 28' mentre continuano le rotazioni dalla panchina con spazio anche per i giovani di coach Nicola. Proprio quando TVB ha in campo i "baby" Trieste alza il ritmo e trova conclusioni veloci, anche da tre con lo scatenato Bartley ben coadiuvato da Gaines, che ricuciono lo strappo, 53-50 e time out trevigiano. Ottima uscita della squadra biancazzurra con la tripla di un Alvise Sarto che chiude in crescendo. Si va alla sirena del 30' con la Nutribullet avanti 56-50.

L'ultimo periodo si apre con una TVB che protegge alla grande il suo fortino grazie alle stoppate di Cooke e di Sorokas, poi Zanelli ruba palla e va a segno per il 58-50. Pur dovendo dare tanto minutaggio agli "under", la Nutribullet continua a buon ritmo e la bomba di Vettori (61-53) respinge l'arrembaggio triestino di metà quarto. Zanelli e compagni continuano a difendere forte, lavorando bene a rimbalzo difensivo, ma Trieste risponde e trova due appoggi di Vildera e l'ennesima invenzione di Bartley che riapre completamente la partita: 61-59 al 36'. Cooke su bel passaggio di Banks allunga a +4, ma commette subito dopo il 4* fallo. Gli ultimi due minuti sono una vera e propria battaglia, TVB sul +4 fatica a convertire due occasioni propizie, e se ne pente perchè Gaines sparano due triple consecutive in faccia ai difensori trevigiani e a 1'18" dalla fine dopo un match tutto a condurre la Nutribullet si trova sotto 65-67. Dopo il time out il convulso finale in cui Iroegbu e compagni sull'energica pressione avversaria sbagliano le conclusioni in attacco, mentre Trieste è più concreta e chiude vincendo in rimonta 65-71. Dopo l'annullamento dell'amichevole di lunedì a Lubiana, prossimo appuntamento con il basket giocato venerdì e sabato sul parquet di Jesolo per il quadrangolare con Napoli (prima avversaria venerdì alle 19), ancora Trieste e Venezia. Lunedì 26 invece circoletto rosso per la grande serata in Piazza dei Signori a Treviso con la presentazione del settore giovanile (dalle 19) e della prima squadra con la celebrazione dei 10 anni di Treviso Basket (dalle 20).

Nutribullet Treviso Basket - Pallacanestro Trieste 65-71

TREVISO BASKET: Banks (0/3, 0/5), Iroegbu 17 (4/8, 2/6), Sarto 10 (2/2, 2/6), Torresani (0/1), Gloria ne, Zanelli 4 (2/4, 0/2), Vettori 3 (1/2 da tre), Sorokas 12 (3/5, 2/5), Faggian 5 (2/2, 0/1), Cooke 8 (4/12), Scandiuzzi, Simioni 6 (2/3 da tre). All. Nicola.

PALLACANESTRO TRIESTE: Gaines 14 (1/3, 3/8), Pacher 9 (4/6, 0/4), Bossi 4 (1/3, 0/1), Davis 6 (2/5, 0/1), Deangeli 2 (1/3), Marcius 2 (1/2), DeJuan ne, Campogrande (0/7 da tre), Vildera 14 (7/13), Bartley 20 (4/8, 3/3). All. Legovich.

ARBITRI: Bartoli, Roiaz, Bortolotto.

PARZIALI: 18-16, 37-29, 56-50.

NOTE: Spettatori 400 circa. Uscito per 5 falli: Sorokas (40'). Tiri da due: Treviso 17/37, Trieste 21/43. Tiri da tre: Treviso 9/30, Trieste 6/24. Tiri liberi: Treviso 4/6, Trieste 11/16. Rimbalzi: Treviso 35, Trieste 39.