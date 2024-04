Che potenziale per i giovani di Xmotors Team

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La classifica finale parla di due ritiri ma quanto fatto vedere dalle giovani leve sostenute da Xmotors Team conferma che, ancora una volta, nella sede di Maser si è deciso di puntare sui cavalli giusti con un futuro che presto tornerà a sorridere per loro. Una dura battaglia con la sorte ha alla fine piegato la resistenza di Mattia Zanin, alle note Elia De Guio su una Peugeot 208 Rally4 di MS Munaretto, che si è dovuto arrendere in quel del Rally Hungary, prima tappa del FIA European Rally Championship tenutasi dal 12 al 14 Aprile. Il pilota di Conegliano è stato rallentato dal cedimento di un semiasse, nella prima giornata di gara, per poi finire vittima di una doppia foratura che aveva vanificato una bella rimonta. Alla Domenica Zanin continuava a spingere, recuperando fino alla quarta piazza di categoria, ma l'apertura di una ruota, nel corso della terza speciale del mattino, chiudeva la partita. Resta chiaro agli occhi di tutti il potenziale espresso dal giovane portacolori di ACI Team Italia. “Eravamo partiti bene” – racconta Zanin – “e, pur tra vari problemi, Sabato sera eravamo quinti fra gli iscritti all'europeo junior. Domenica siamo partiti bene, passando subito al quarto posto, ed abbiamo iniziato a gestire, con il terzo che era arrivato alla nostra portata. Verso l'inizio della decima speciale abbiamo avuto un problema ai freni che si sono rotti. Dopo una decina di chilometri si è aperta una ruota e ci siamo dovuti fermare del tutto. Peccato per i punti persi per strada, un terzo era un ottimo risultato. Grazie ad MS Munaretto, i suoi ragazzi hanno svolto un grande lavoro. Grazie ad ACI Team Italia, ad Xmotors Team ed a tutti i nostri partners.” Una fotografia molto simile a quella vissuta da Edoardo De Antoni che, in coppia con Federica Mauri su una Peugeot 208 Rally4 di Vsport ed iscritta per i colori di La Superba, dopo una partenza macchiata da qualche sbavatura nella prima frazione del Rally Regione Piemonte, si rilanciava alla grande in un Sabato da protagonista, firmando lo scratch sulla quarta speciale. Un lampo che durava purtroppo pochi chilometri e, quando il sorpasso in vetta era già nel mirino, il secondo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally per il patavino andava in soffitta. Un'uscita di strada che fa male nel morale, dato il bottino pesante di punti persi sia nel Campionato Italiano Assoluto Rally 2 Ruote Motrici che nel Trofeo Pirelli Star Rally4. “Al Venerdì non ho guidato benissimo ed ho commesso qualche errore” – racconta De Antoni – “mentre al Sabato ho provato a resettare, grazie anche ad alcune modifiche al setup che si sono rivelate giuste. Senza forzare eravamo davanti e stavamo recuperando rapidamente ma sulla seconda del Sabato, per un mio errore sullo sporco, siamo finiti in una riva e non siamo riusciti più a ripartire. Fa parte del gioco ma dispiace parecchio. Cercheremo di rifarci presto.” Rally e cronoscalate in un unico mix in occasione della Salita del Costo, secondo atto del Campionato Italiano Velocità Montagna che, tra Sabato e Domenica scorsi, ha visto in azione, alla Parata del Costo, Alessandro Battaglin con la sua Hyundai i20 R5 curata da PR2 Sport.