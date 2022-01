Successi trevigiani nel Trofeo triveneto e un altro campione veneto della Sanfiorese

La Sanfiorese è una fucina di campioni. Marco Paludetti e Roberto Della Libera hanno scoperto un altro virgulto Lorenzo Tocchet, che si è aggiudicato il titolo regionale esordienti primo anno. Ha centrato la vittoria a San Michele di Bassano del Grappa dove si è svolta la dodicesima e ultima tappa del 42° Trofeo Triveneto di ciclocross. Tocchet si aggiunge a Riccardo Da Rios, vincitore del Giro d’Italia della categoria allievi, a Pietro Deon, campione italiano esordienti. Lorenzo Tocchet è nipote di Moreno, valido dilettante di Pianzano, ed è vincente anche su strada: lo scorso anno ha realizzato tre successi.

A San Michele di Bassano un percorso selettivo ma asciutto ha esaltato le prestazioni dei più di 250 atleti che sono stati accolti anche dal presidente federale Cordiano Dagnoni.

Ma quella di Tocchet non è stato l’unico successo degli atleti della provincia di Treviso. Sfida elettrizzante quella riservata agli juniores, con il trevigiano Giorgio Manto (Rudy Project) e l’altoatesino Kevin Pellegrini (Zanolini Sudtirol Post) che sul rettilineo d’arrivo hanno dato vita ad un bellissimo testa a testa. Per pochi centimetri l’ha spuntata Manto su Pellegrini.

Tra gli allievi successo dei friulani Stefano Viezzi (Dp66) e di Simone Granzotto (Manzanese). Arrivo in parata, invece, per le amiche e avversarie Bianca Perusin (Dp66) e Alice Bulegato (Sportivi del Ponte). Vittoria per l’atleta friulana sulla veneziana.

Tra gli esordienti del 2° anno ha brillato la maglia tricolore di Pietro Deon (Sanfiorese). Tra le esordienti vittoria per la veneziana del 1° anno Nicole Righetto (Velociraptors) che è stata autrice di una prova eccezionale che le ha consentito di indossare, dopo la maglia tricolore, anche quella di campionessa regionale veneta. Tra gli esordienti del 1° anno successo e maglia di campione regionale di Lorenzo Tocchet (Sanfiorese).

Tra i Master vittorie Giuseppe Dal Grande che corre per una società di Motta di Livenza (Zero 5) tra i Fascia 3 e della campionessa italiana Deborah Soligo tra le Master Woman, di Casella d’Asolo

Classifiche del Trofeo Triveneto. La classifica del Trofeo Triveneto ha visto primeggiare Simone Pederiva (Sportivi del Ponte) che si è imposto tra gli Under 23. Negli allievi successo per Alice Bulegato (Sportivi del Ponte). Nei Master maglia alla campionessa italiana Deborah Soligo. La classifica a squadre è stata un vero e proprio trionfo per la Dp66 Giant Smp con 2.861 punti, precedendo le società trevigiane Sportivi del Ponte e Rudy Project.