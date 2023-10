Concluso lo show dei 150 giovani talenti veneti allo Sporting Life Center di Vacil

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Sporting Life Center di Vacil si è concluso lo Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppi. Erano 150 i giocatori a confronto i migliori del veneto in lizza, coordinati da tutto lo staff dirigenziale del club e la supervisione di Mauro Granzotto e Giuliano Ferro. Nel tabellone dell’under 11 maschile il fenomeno bibionese Nicolas Lyam Basilone fresco tricolore under 11, anche se febbricitante ha messo il primo bollino di Marca. Alla sua prima uscita trevigiana è riuscito a far fare 3 giochi ad uno dei suoi avversari di sempre, il veronese Pietro Trettene. Nell’under 13 draw con 64 partecipanti, su tutti Edoardo Voltarel 3.4 del Plebiscito che in finale ha regolato in due set Raffaele Faccioli veronese del Villafranca. Terzi posti per un altro veronese Luca Johannes Marchi dello Scaligero e per Robert Iorga dei Comunali di Vicenza. Nel femminile per le under 11 successo per Francesca D’Incà bellunese del Sedico che ha messo al secondo postoAntonia-Stephany Bondoc patavina del Plebiscito. Nell’under 13 sono serviti tre set alla favorita del seeding Camilla Iannece veronese dello Scaligero per affermarsi contro Sara Nicole Sitar altro gioiellino del Plebiscito. Terze piazze per Gaia Mondin del Ct Vicenza e per la mtrevigiana Anna Schiavetto del Tennis Team Treviso. Per i doppi nella sezione under 11 maschile Trettene e Borio (Bardolino) sul duo Nicola Ingravalle(Mogliano)-Orazio Maragno (Tc Paola Pd). Nell’under 13 Voltarel e Iorga sul primo gradino, quello d’argento è della coppia Marchi-Faccioli. Nel femminile disputato solo il doppio under 13 che ha arriso alla trevigiana Anna Schiavetto e Ginevra Sabbatino del Green Garden davanti alla coppia formata da Isabella Beato (Maserà) e Sofia Santon del Tc Dolo. ALTRI TORNEI IN CORSO Fino al 08 Ottobre a Vedelago torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Sono 222 gli iscritti a questa competizione, numero record stagionale. All’Ostani di Montebelluna Torneo di doppio maschile trofeo San Paolo Invest con 42 giocatori. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 7 al 22 Ottobre sempre a Vedelago altro torneo come quello in corso. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/10. Ad Altivole dal 14 al 29 Ottobre torneo di 3^ con singolari e tutti i doppi. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/10. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula 1° Trofeo Ondulkart solo al maschile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/10.