Coppa Italia Sprint di orienteering: attesi a Treviso 600 atleti

Per la prima volta a Treviso, nell’anno in cui il Capoluogo della Marca è Città Europea dello Sport, ci sarà una gara nazionale di Orienteering, evento di grande rilievo in quanto 4^ tappa della Coppa Italia Sprint. La FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) ha ritenuto di assegnare questa gara alla società cittadina Orienteering Treviso ASD per gli aspetti tecnici in quanto le stradine, i vicoli, i portici della città si prestano molto bene alla creazione di tracciati di alto livello, complessi ma contemporaneamente molto veloci. Inoltre Treviso è una città molto bella ed accogliente e quindi un ottimo luogo per promuovere lo sport Orienteering e abbinare alla gara una proposta turistica oltreché per premiare il movimento orientistico locale.

Saranno presenti gli atleti della Nazionale Italiana tra cui Riccardo Scalet, medaglia di bronzo nella gara di Coppa del Mondo in Cansiglio nel 2021, e Francesco Mariani, Campione Mondiale Junior in carica nella specialità Sprint. Per gli Italiani la gara sarà molto importante in quanto prova di selezione per i Campionati del mondo che si svolgeranno in Danimarca a fine giugno. È annunciata la presenza anche di alcuni atleti della nazionale Svizzera, una delle nazioni più forti al mondo.

La gara di orienteering consiste in una corsa individuale che ha come obiettivo il transito per dei punti di controllo indicati nella apposita mappa, che viene consegnata all’atleta solamente al momento del via, seguendo una precisa sequenza. Ogni atleta sceglie il percorso che ritiene migliore tra un punto e l’altro. Vince chi impiega meno tempo a completare l’intero percorso senza errori. (Eventuali maggiori informazioni sul sito della Federazione, www.fiso.it). La gara di Treviso è uno “Sprint”, vale a dire una gara breve (il tempo del vincitore sarà di circa 15 minuti), molto veloce, nervosa, reattiva. Le gare Sprint si svolgono in centri abitati e sono nate per dare maggior visibilità allo sport dell’Orienteering rispetto alle gare che si disputano in bosco.

Un evento molto importante dunque, perfettamente in linea con l’attribuzione a Treviso del prestigioso riconoscimento di “Città Europea dello Sport 2022”. La gara di Treviso fa parte di una due giorni di Orienteering che prevede, domenica, una prova di Coppa Italia Long nelle stesse zone dove lo scorso anno si è svolta la Coppa del Mondo. La Coppa Italia Sprint 2022 prevede 6 prove: le prime 3 si sono svolte ad Alberobello (BA), Monopoli (BA) e Recanati (MC) e si concluderà con le gare di Tirano (SO) il 10 settembre e Mel (BL) il 15 ottobre Nella categoria Elite Maschile è al comando Francesco Mariani (Polisportiva Masi) con 47 punti, seguito da Sebastian Inderst (Park World Tour Italia) con 46 punti e Alessio Tenani (Polisportiva Masi) con 37 punti. Nella categoria Elite Femminile è prima in classifica Viola Zagonel (Polisportiva Masi) con 49 punti, al secondo posto Caterina Dallera (Polisportiva Punto Nord) con 45 punti, a terzo posto Caterina De Nardis (Polisportiva Masi) con 35 punti.

In Veneto ci sono 30 delle 200 società affiliate alla Federazione Nazionale Sport Orienteering FISO. I tesserati in Italia sono in media circa 10.000. L’Orienteering Treviso ringrazia chi ha supportato la società nella organizzazione di questo impegnativo evento, in particolare l’Amministrazione Comunale di Treviso, ASCOM Confcommercio ed i molti volontari che in questa particolare occasione ci stanno aiutando nella organizzazione dell’evento. «Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare una manifestazione nazionale, che vuole essere non solo una vetrina per la disciplina dell’orienteering, che negli anni ha saputo svilupparsi come movimento, qualità e portata delle competizioni ma anche per la nostra Città, che potrà essere conosciuta da più di 600 atleti e da appassionati provenienti da tutto il mondo», le parole del vicesindaco Andrea De Checchi. «Una manifestazione di questo tipo, inoltre, impreziosisce ulteriormente la dimensione sportiva di Treviso, oltreché di promozione dei valori, dell’attività fisica e del benessere, nell’anno in cui è Città Europea dello Sport».

Ascom-Confcommercio Treviso sostiene e partecipa a questa importante gara di orienteering, che aggiunge un nuovo tassello all’identità di Treviso città dello sport, accogliendo una manifestazione improntata ad uno sport sostenibile ed inclusivo, che crea benessere e porta valore aggiunto in città, tra gli esercenti, distinguendosi nel panorama nazionale. Un’iniziativa che mette in evidenza, ancora una volta, quella dimensione slow tipica della nostra città, che consente di apprezzare la natura, i ritmi lenti dei corsi d’acqua, i parchi e molti scorci suggestivi, restituendoci un’esperienza immersiva in uno spazio pubblico che dimostra di sapersi modulare sulla base di un nuovo pubblico, attento e motivato, sicuramente lontano dalle grandi competizioni ma deciso a far valere questo sport che, affinando i talenti, restituisce un’attività fisica sana e ben organizzata, utile mantenersi in forma e prevenire l’invecchiamento.

L’orienteering è uno sport di resistenza e di intelligenza che premia chi riesce ad esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. È uno sport rispettoso dell’ambiente, anche in occasione delle grandi manifestazioni con migliaia di partecipanti. La natura infatti gioca un ruolo da protagonista assoluto: è il campo di gara. Una foresta, un bosco, un gruppo di colline, un parco, ­fino alle intricate vie del centro storico di una città sono gli scenari perfetti per l'orienteering. L'orienteering si può praticare tutto l’anno, sempre all’aperto. Si può praticare come sport agonistico oppure semplicemente a livello escursionistico amatoriale, al solo scopo di stare all’aria aperta e immersi nella natura. Per questi motivi nelle gare sono previste numerose categorie suddivise per sesso, per età e per grado di difficoltà. Si va dai 10 anni agli 80 e oltre. È l'occasione perfetta per una famiglia di stare insieme per il week-end in un ambiente sano e naturale che aiuta a sviluppare i migliori valori dello sport.

Gara nazionale di Orienteering, specialità Sprint, 4^ prova di Coppa Italia

Programma

Ore 13.00 Ritrovo atleti presso l’area di arrivo e accoglienza. L’arrivo sarà sopra le Mura, nei pressi di Porta Caccianiga

Ore 14.30 Prima partenza. La partenza sarà a circa 10 minuti dalla zona di arrivo

Ore 17.00 Arrivo ultimi atleti

Ore 17.30 Premiazione

Logistica ed organizzazione

Organizzazione: Orienteering Treviso ASD

Direttore di gara: Francesco Bazan

Tracciatore: Pierpaolo Corona

Previsti circa 600 atleti