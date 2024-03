Duerocche per un 25 aprile di corsa, iscrizioni vicina a quota 1500

La carica dei 5900 è quasi ai blocchi di partenza. Manca poco meno di un mese all’edizione 2024 della Duerocche, tradizionale evento podistico d’inizio primavera che quest’anno spegnerà 53 candeline, confermandosi tra le corse più longeve d’Italia. L’appuntamento è in programma nella classica data del 25 aprile. Quel giorno, le suggestive colline trevigiane tra Asolo e Cornuda faranno da cornice a sei prove, di lunghezza diversa, che ricalcheranno i contenuti dell’edizione 2023.

Gli appassionati di trail potranno scegliere fra tre distanze: la 51 km con 2660 metri di dislivello positivo, la 35 km con 1800 metri di dislivello positivo e la 22 km con 960 metri di dislivello positivo. Previsti anche i due classici percorsi cross-country di 6 e 12 km, aperti a tutti, e la prova sui 15 km, con dislivello positivo di 720 metri, che si svolgerà lungo il tragitto della Duerocche Storica, da Asolo a Cornuda.

«Le iscrizioni sono aperte dal 15 dicembre, siamo ormai vicini alle 1500 adesioni - spiega il nuovo presidente del Comitato Duerocche, Alberto Garbujo, vertice di un direttivo che comprende anche il vice presidente Roberto Tronchin, il segretario Andrea De Bortoli e i consiglieri Zbylu Podolak, Claudia Zuccarello e Patrik Menegon -. L’incremento, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, è di circa il 20%. Un risultato che ci lascia molto soddisfatti. Sarà, come al solito, una Duerocche aperta alla più ampia tipologia di runners e camminatori: potendo scegliere tra percorsi così diversi, ci sarà spazio per tutti. Ma chi ha intenzione di iscriversi ad una delle tre prove trail farà bene ad affrettarsi: i posti disponibili sono ormai davvero pochi».

Le sei prove della Duerocche prevedono anche quest’anno un numero contingentato di partecipanti: 300 nella 51 chilometri, 400 nella 35 chilometri, 600 nella 22 chilometri, 400 nella Duerocche Storica, 4.200 nell’insieme due prove aperte a tutti. Il totale dei partecipanti potrebbe così arrivare a quota 5.900. E le iscrizioni, per le distanze che non raggiungeranno preventivamente il sold out, saranno possibili anche il giorno stesso della manifestazione.

Sarà, come al solito, un grande spettacolo, tra panorami mozzafiato e suggestivi scorci storici, ai quali parteciperanno molti tra i migliori specialisti italiani della corsa in ambiente naturale. Partenze e arrivi sono confermati in via della Pace a Cornuda, dove sarà collocato il quartier generale dell’evento. Tra i motivi di richiamo della Duerocche il ricco pacco gara che prevede l’originale maglietta per tutti gli iscritti (in tessuto tecnico per i partecipanti alle prove agonistiche, in cotone per le non competitive). Nel pacco gara sono inoltre inclusi un bicchiere in silicone per la 22 km (by Passsport), un asciugamano per la 35 km (by Pharma Sport) e un gilet smanicato tecnico (by Scarpa) per la 51 km.

Tutte le informazioni per iscriversi sono disponibili nel sito www.duerocche.com. Sarà un’immersione totale nella natura e nei paesaggi delle colline asolane. Con un piccolo prologo: la seconda tappa di Road To Duerocche, in programma il 7 aprile con partenza alle 9 dalla cantina Bedin a Cornuda. Si correrà su un percorso di 12 km (con un dislivello positivo di 650) che si svilupperà sul tracciato della Duerocche. La partecipazione è libera (basta registrarsi nel portale Duerocche) e la giornata si concluderà con un fantastico terzo tempo. Il primo appuntamento, domenica scorsa, è stato un successo. Ora ci si prepara per il bis. In attesa del 25 aprile.