E' Enza Doimo la nuova presidente della società ATL-Etica

Il futuro è già presente. ATL-Etica volta pagina e, a conclusione dei primi tre anni d’attività, rinnova il consiglio di amministrazione, coinvolgendo manager e imprenditori vicini al mondo dello sport. Un cambiamento nel segno della continuità che servirà a gettare le basi per i progetti che vedranno la luce nel corso del 2021. La nuova presidente della società sportiva di San Vendemiano è Enza Doimo, dirigente di primo piano nel Gruppo Doimo. Succede ad un’altra donna, Mariangela Di Benedetto, che resta nel direttivo con la carica di vicepresidente. Nella governance del club, definita mercoledì sera nella prima riunione, a distanza, del consiglio di amministrazione, entrano anche Antonio Schiro (gestione economica-finanziaria e tesoreria), Anna De Stefani (rapporti istituzionali, marketing e progetto scuola), Franco Patruno (stampa e comunicazione) e Giovanni Paccagnan (impiantistica sportiva), oltre al confermato Emilio Spinazzè (logistica ed eventi).

Il nuovo consiglio di amministrazione sarà affiancato da un quintetto di collaboratori formato dal direttore tecnico Andrea De Lazzari, dall’ex iridata di salto in alto indoor Hristina Kaltcheva, dall’ex primatista italiano di salto con l’asta Gianni Iapichino, da Ilario Moro e dalla velocista Costanza Luceschi, entrati nel direttivo in rappresentanza rispettivamente dei tecnici e degli atleti. Ai nuovi e vecchi componenti del consiglio di amministrazione è anche giunto il saluto di Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Sport Padova, storica società partner di ATL-Etica, e numero uno di Assindustria VenetoCentro. “ATL-Etica fa parte di un più ampio progetto sociale e sportivo cui stiamo lavorando a seguito dell’integrazione delle Associazioni di Padova e Treviso”, ha commentato Destro, ringraziando i dirigenti trevigiani per la disponibilità alla nomina nella nuova governance.

Fondata nel 2017 e affiliata alla Fidal dal 2018, ATL-Etica si ispira ai valori tecnici e culturali espressi dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi allo Sport, dalla Carta del Fair Play del Coni e dalla Carta Etica dello Sport della Regione del Veneto. L’accettazione di questi valori accomuna tutti coloro che entrano a far parte del sodalizio: gli atleti e le loro famiglie, i dirigenti, i tecnici, persino gli sponsor. Lo scorso luglio, ATL-Etica ha organizzato, a Vittorio Veneto, uno dei primissimi meeting di atletica della stagione italiana, dopo la lunga sospensione dell’attività agonistica dovuta all’emergenza sanitaria. La seconda edizione del meeting, promosso al rango di evento internazionale e già in calendario per il 9 giugno, costituirà uno dei momenti più attesi di un 2021 che, dalle parti di San Vendemiano, promette di essere davvero speciale.