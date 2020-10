Imoco Conegliano: anticipo con Monza, biglietti ancora disponibili

Settima giornata di A1 per l'Imoco Volley Conegliano che finora, avendo osservato il turno di riposo, è al comando della classifica con 15 punti, frutto di 5 vittorie da 3 punti nelle 5 gare disputate finora. Dopo due trasferte con altrettanti successi a Brescia e Perugia, la squadra di coach Santarelli tornerà sul campo amico del Palaverde domani, sabato, alle 20.30 con la Saugella Monza. La squadra brianzola ha recuperato in settimana il match con Il Bisonte Firenze, vincendo in casa per 3-1. Con 3 vittorie e 2 sconfitte (anche la Saugella ha già osservato il riposo) Monza è attualmente al quarto posto con 10 punti, a 5 lunghezze dalle Pantere gialloblù.

EX E PRECEDENTI

Marco Gaspari, coach di Monza, è stato il primo allenatore della storia dell'Imoco Volley, sulla panchina dal 2012 al 2014. Anna Danesi, centrale di Monza, ha giocato con l'Imoco dal 2016 al 2019 con due scudetti, due supercoppe e una coppa italia. Finora 13 precedenti tra i due club, con 1 vittoria di Monza e 12 di Conegliano.

MEDIA

Live video su LVF TV (www.lvftv.com) con telecronaca diretta e interviste pre e post gara, diretta su Radio Conegliano (90.6 mhz e www.radioconegliano.it) e diretta delle interviste post partita sulla pagina Facebook di Imoco Volley.

ARBITRI

Cappello e Luciani

DICHIARAZIONI COACH DANIELE SANTARELLI

«Monza è una squadra molto forte -spiega l'allenatore dell'Imoco- la reputo una delle squadre che si è rafforzata di più rispetto alla scorsa stagione e finora specie contro le "grandi" ha fatto vedere ottime cose. Ha un sestetto con giocatrici importanti e le giuste alternative, tanta fisicità, una battuta che fa male e grandi potenzialità in attacco con una regista giovane, ma già pronta per l'alto livello. Poi c'è l'aspetto degli ex, da coach Gaspari che è stato qui qualche anno fa ad Anna Danesi che conosciamo bene, certamente vorranno ben figurare e daranno ancor più "pepe" alla sfida di domani. Ho visto giocare a Monza ottime partite come ad esempio quella vinta con Novara, in altre gare hanno fatto più fatica, ma hanno sempre finora trovato grandi motivazioni quando hanno affrontato le squadre di prima fascia, quindi prevedo domani un bellissimo match al Palaverde, saranno fortunati quelli che potranno vederlo perchè sono convinto sarà davvero un bello spettacolo di volley. Noi siamo pronti alla battaglia, la squadra si sta allenando benissimo in settimana, il ritmo continua a crescere e mi piace la convinzione con cui la squadra procede ogni giorno nella ricerca di miglioramenti continui nel nostro gioco e la sicurezza con cui il gruppo sta affrontando la stagione, consapevoli che gli avversari danno sempre il massimo contro di noi. Abbiamo una Kim Hill in più che dopo il "rodaggio" sta migliorando di giorno in giorno la sua condizione, e da ieri c'e' anche Raphaela Folie che tornerà del gruppo anche se per ora con un lavoro differenziato. Essere al completo ci fa molto piacere e ci dà la possibilità di lavorare al massimo».

