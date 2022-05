Scudetto per l'Under 18, le Panterine fanno il bis tricolore

Le panterine della Cortina Express Imoco Volley San Dona' si sono imposte oggi all'AGSM Forum di Verona nella Finali Nazionali CRAI Under 18 conquistando lo scudetto tricolore di categoria. bissando il titolo dello scorso anno!Un risultato ottenuto dopo un fantastico cammino iniziato con i gironi di qualificazione: nel tabellone finale il capolavoro delle giovani della Cortina Express Imoco, ieri nel quarti di finale a Peschiera del Garda le ragazze gialloblù hanno regolato in tre set il Valdarno, poi in semifinale a Cavaion Veronese dopo un match combattuto e appassionante soprattutto nei primi due set contro l'Igor Novara è arrivato un altro successo 3-0. Stamattina il gran finale nel palasport di Verona, teatro dei match di serie A, con il match per il titolo contro il VOLLEYRO' Casal de Pazzi. Altra battaglia e altro successo per le panterine di coach Gregoris che si sono aggiudicate il match per 3 a 1 conquistando lo scudetto tricolore!