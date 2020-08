Al Tc Istrana record di partecipanti per la 3^ edizione del Trofeo Vismec. Otto i draw allestiti da Mauro Cenedese e Marco Isotti coadiuvati da Sonia Rossi che hanno portato quasi al termine questa kermesse giovanile con 119 partecipanti. Sabato tutte le finali dagli under 10 agli under 16. Un successo auspicabile, ma inatteso con record di partecipanti sottolinea il presidente del sodalizio Maurizio Torresan, che ribadisce, non finisce perchè l’impegno del club prosegue e concluderà la stagione con un Open dal 21/8 al 6/9.

Tutti i giovani sono stati seguiti con attenzione dai maestri del club Sveva Viale e Matteo Ongaro, che hanno appreso con soddisfazione il livello di qualità espresso dai contendenti provenienti dalla varie scuole tennistiche dei club.