Campionati italiani di categoria primaverili, sei medaglie per la Hydros

Ben 6 medaglie ai campionati italiani di categoria primaverili su base regionale 2021 per l’U.S.D. Hydros. Il bottino per il sodalizio natatorio Oderzo-Treviso-Vazzola-Martellago è di 1 medaglia d’oro, 3 argenti e 2 bronzi. Con questi risultati la società trevigiana si pone al 21esimo posto in Italia, terza società veneta nella classifica maschile; e al 36 esimo posto nazionale nella graduatoria femminile (terza società veneta).

Nello specifico:

Massimo Chiarioni JUN 2004 (Oderzo) conquista il titolo italiano nei 200 sl con il tempo di 1.48.77 e la medaglia d’argento nei 100sl con 49.89.

Samuele Ostanello RAG 2006 (Oderzo) conquista la medaglia d’argento nei 200 mx con il tempo di 2.07.45 e la medaglia di bronzo nei 400 mx con 4.32.88.

Sara Flavia Strimb JUN 2006 (Oderzo) si laurea vicecampionessa italiana nei 200 do con il tempo di 2.13.04. È inoltre settima nei 100do.

Alessio Sartoretto JUN 2003 (Treviso) conquista la medaglia di bronzo nei 400sl con il tempo di 3.53.94 ed è ottavo nei 1500sl.

Sono da sottolineare inoltre molti atleti che hanno conquistato una posizione di rilievo nella classifica nazionale.

Camilla Cuzzuol JUN 2005 (Vazzola) è quinta nei 50 df e sesta nei 100df

Riccardo Pandin JUN 2003 (Vazzola) è sesto nei 50 sl

Irina Giorgiana Bari RAG 2007 (Treviso) è settima nei 200df

Bisetto Emma RAG 2008 (Martellago) è settima nei 1500sl

Sophia Lorenzon RAG 2008 (Oderzo) è settima nei 200mx

Sofia Conte RAG 2007 (Vazzola) è ottava negli 800sl

Nicolò Bernardi RAG 2006 (Oderzo) è ottavo nei 1500sl.

Nonostante gli impianti natatori indoor siano ancora chiusi per normativa Covid, grande soddisfazione da parte di tutta la dirigenza, che ora si auspica la riapertura delle piscine a tutti gli utenti.