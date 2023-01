A Castagnole di Paese i Campionati Nazionali ciclocross 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si svolgeranno domenica 15 gennaio presso la cava ex sabbia del Brenta, dopo alcuni anni, Treviso ritorna protagonista nelle manifestazioni nazionali. Il programma prevede la prima partenza alle ore 10.00 per Gentleman e Donne suddivise in 3 categorie, alle ore 11.00 circa per i Super Gentleman, al termine ci saranno le premiazioni delle corse del mattino. Ore 13.00 si riparte con la categoria Veterani e alle 14.00 circa i più giovani junior e senior, ore 15.00 sono previste le premiazioni delle gare del pomeriggio. Percorso che ricorda il Mondiale alle Bandie del 2008 ricavato nel parco della suggestiva ex cava di proprietà ora del Comune di Paese. Organizzazione curata dal Team Castagnole in collaborazione con il 3B di Salgareda. Edi Tempestin